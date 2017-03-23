Памяти Яны Постоваловой

Страшные новости из Петербурга. Ушла из жизни наша коллега, театральный критик Яна Постовалова. Яна из Кемерово. Окончив легендарный филфак местного университета, она прославилась тем, что была завлитом сразу двух кемеровских театров — Театра драмы и Молодежного театра. Тогда мы и познакомились, главрежем Кемеровской драмы стал Денис Шибаев, и Яна меня позвала, чтобы я посмотрел и обсудил его первые работы. Денег не было, Яна сама организовала машину из Новосибирска и поселила у себя дома. Ее кемеровский дом меня поразил: он был полон книг. Это была отличная подборка европейского романа XX века и книги самых крутых семиотиков, структуралистов и культурологов. Половину этих книг я знал только по заглавиям. Было видно, что Яна с этими книгами работает, живет с ними. Везде закладочки, корешки истрепаны. Образованная, острая, полная галантного сарказма, изысканного мышления, боли познания, Яна была нестандартным завлитом, с повышенными потребностями. Потрясающие костюмы, бусы, изысканные украшения, красота и тонкость сочетались с точным и светлым, оснащенным умом. Она напоминала женщину эпохи модерн. Или героиню пьес Ольги Мухиной: тонкая, изысканная, хрупкая, ломкая, живущая в фантазии, но умеющая произвести впечатление в реальности. Красивая женщина.

Честно говоря, ей надо было поступать на театроведческий. Это было ясно. С ее возможностями. Я ее увлек этой идеей и через неделю Яна согласилась, но захотела ехать не в Москву, а в Питер — я написал Тропп и Дмитревской. И Яна в то же лето поступила в Петербургскую театральную академию — это был 2011 год. И дальше я только и слышал про это: ах, Яна, какая же Яна, какие у Яны успехи, Яна там, Яна здесь. Ее ждало большое будущее. Собственно, слава уже была с ней. Она остро и ясно писала, чувствовала драматизм, любила театр и людей театра. Что произошло, я не знаю. О чем-то догадываюсь. Но наше время не благоволит тонко устроенным, сложно сочиненным людям, не способным стать носорогами.

Читайте Яну Постовалову: http://ptj.spb.ru/author/postovalova/