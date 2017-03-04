Около трагедии

«Джут». Жанайдаров Олжас. Башкирский театр драмы им. Гафури (Уфа). Реж. Абушахманов Айрат. (премьера 16.10.2015). Программа Маска плюс Золотая маска 2017.

Джут; 3

Джут – это голод в Казахстане в 1932-1933 годах. Казахский голодомор. Страшная трагедия, масштабы которой очень велики для казахского народа. Оценки масштабов – полтора миллиона погибших. События пьесы развиваются в двух временах – 1930-е годы, молодая семья Сауле и Ахмет, которая пытается выжить в условиях голода, и современность, в которой Ербол внук Ахмета рассказывает московской журналистке историю деда. Толковая режиссура, создавшая пространство для показа двух пластов времени, отличная игра Риммы Кагармановой (Сауле) и маститого Хурматуллы Утяшева (Ербол) и невразумительный, а местами просто нелепый текст пьесы. История про трагедию 1930-х годов рассказывается в стиле «агиток Бедного Демьяна», используются спекулятивные штампы, но это лучшая часть пьесы. А сцены про современность, про взаимоотношения московской журналистки и Ербола, насыщенные противопоставлениями «традиционной» казахской культуры и «нравов» большого российского мегаполиса, местами совсем несуразица, в которой актерам трудно существовать всерьез. Хороший режиссёр и хорошие актеры тянут-тянут как репку этот слабый текст, но вытянуть не могут.