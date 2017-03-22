Офисные сталевары

«Пустота». Черныш Максим. Тверской театр юного зрителя (Тверь). Реж. Баталов Талгат. (Премьера 11.04.2016). Золотая Маска 2017

Пустота; 2

Пьеса про современность. Несмотря на завет Антона Павловича, хочется изобразить жизнь такой, как она есть. Тянет написать современных «Сталеваров». Офисы, менеджеры, топ-менеджеры, офисный планктон. Мужчины, женщины, жены, мужья, сотрудницы, коллеги, любовники, любовницы. Общая идея – измельчал народ, пустота существования, жить нечем, даже отношения друг с другом построить не могут. Не отношения, а так, использование друг друга. Представление автора пьесы об офисной жизни и бизнесе на уровне рассуждений СМИ об офисном планктоне. А уж образ топ-менеджера совсем из серии малонаучной фантастики. Видимо, автор, как и Чейз, который писал свои американские детективы по открыткам и туристическим путеводителям, сочиняет про современный бизнес «по открыткам». Ну и герои получаются такие же «плоские» как садово-парковые «обманки». Если оценивать только пьесу, то минус 5. Режиссер пытается придать этой истории про бессмысленную жизнь динамику бессмысленной суеты на сцене. В ход идет все. Проекции текстов, видео на экран монологов из туалетной комнаты, массовые проходы туда-сюда. Некоторая живость действия появляется, но смысла не прибавляется, и спектакль это не спасает. Выбор Экспертного совета Золотой маски в этот раз для номинации «Лучший спектакль большой формы» озадачил.