Nihil ex machina

”ВОРОН”, Н.Рощин, АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР, Санкт-Петербург, 2015г. (2)

У Николая Рощина две номинации на Золотую Маску – за режиссуру и за работу художника. Работа художника в спектакле видна, а вот режиссура… Режиссура свелась к последовательному вычитанию из спектакля всего, что не сценография. Драматургический текст превращен в нарочито бессмысленный набор эпизодов, актеры на сцене присутствуют в качестве персонала, обслуживающего театральную машинерию – их лица скрыты масками, а голоса нарочито дурным интонированием. Единственный актер, не скрытый маской (Виктор Смирнов), использован «в темную». Есть еще подсадная утка и пара приколов – мелкое хулиганство на большой сцене. Результат вычитания – чистая театральная игра, чистая зрелищность с «нулевым высказыванием».

Поставить спектакль это значит решить уравнение. Этому театральному уравнению найдено вырожденное решение – ноль равен нулю. Театральные машины – разнообразные и очень эффектные — все время работают, крутятся, поворачиваются, но перемалывают только пустоту. Ex nihilo nihil fit (из ничего не выйдет ничего). Если нечего сказать, скажем «нечего сказать». И стоило ли тратить на это время, деньги, реквизит…