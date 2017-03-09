«Недомузыки», реж. Марина Дровосекова, Школа-студия МХАТ, в помещении Дизайн-завода Флакон

На первый взгляд, обычная музыкально-поэтическая композиция, поставленная для студентов мастерской Золотовицкого и Земцова, но в итоге получился глубокий спектакль, очень цельный и атмосферный. Жанр «квартирника» располагает к искренности и доверительности, но дело не только в этом — прежде всего дело в том, что есть мысль и есть единый порыв эту мысль выразить.

«Недомузыки» — это ведь и «недо»стихов, и «недо»других, и «недо»мира вокруг. Это — беда современного человека, которому нет дела ни до кого, кроме себя. А между тем мир вокруг — есть, и есть музыка и стихи… Как сказала Марина Дровосекова во вступительном слове, спектакль — способ услышать строки современных стихотворений, сделать их живыми, ввести в ткань нашей жизни. И это достигается — точным и тонким подбором материала, сложной организацией «действа», увлеченностью юных артистов (пока еще студентов).

Тема «недо»понимания идет красной нитью через весь спектакль (при том, что понимание между исполнителями очень сильное, настолько точно они работают). Тут и отношения между мужчиной и женщиной, и «инопланетные» терзания героя (во сне), и то, что «бывают люди» такие и сякие… Сложность жизни, ее парадоксальность, попытки вновь и вновь найти общий язык — это и в стихах, и в музыке. Подбор материала абсолютно небанальный: что-то было мне знакомо, но в зубах не навязло, что-то вообще слышала впервые. Видно, что в ансамбле есть лидеры, те, кому больше всех надо. Часть играет на нескольких музыкальных инструментах, хорошо поют почти все, некоторые — профессионально. Бонусом стало участие в спектакле студентки Дарьи Антонюк — победительницы последнего сезона «Голоса». Я, кстати, болела за нее и понятия не имела, что она студентка Дровосековой. Но было приятно узнать, что на высоком уровне поет не только она. Вообще мне показалось, что все студенты талантливы и практически каждый из них — индивидуальность.

В общем, получился спектакль и для ума, и для сердца, и для настроения. Он игрался в «походном» варианте, не «дома», а в пространстве зала Дизайн-завода Флакон. И показан был 8-го марта — как подарок всем, для кого этот день — праздник. А кто не привязан душой к «международному женскому дню», тот получил праздник хоть и незапланированный, но настоящий.