Александр Островский «Грозагроза» режиссёр Евгений Марчелли, Театр Наций, 2017

любовь-бездна любовь-запрет любовь-притяжение любовь-дар любовь-дыхание любовь-мука любовь-полёт любовь-любовь любовь-…

Это одно из самых сильных моих любовных приключений. Я потрясена!

Марчелли парадоксальным образом сближает Катерину и Марфу Кабановых. И из этого сближения воздух, пространство спектакля электризуется, становится грозовым. В этом сближении и разгадка двойного названия спектакля — грозагроза = любовьлюбовь. Обе любят, и у их любовей – одно и то же лицо, так они похожи, и для каждой её любовь – мучение, поскольку эта любовь – запретная. Катя любит не мужа, другого, а Марфа любит Тихона, и это не любовь матери к сыну, точнее не только любовь матери к сыну, это любовь женщины (молодой и красивой женщины) к мужчине. Надо видеть, как эта красавица-тигрица впивается поцелуями в своего любимого, как обнимает его, прижимается к нему, окружающие смущённо отворачиваются, понимающе переглядываются. Мне показалось, что и Катя отстраняется от мужа, поскольку не хочет конкурировать с другой. Марфа сублимирует свою любовь в ласку-привязанность к двум приживалам, а Катина любовь развёрстывается в бездну, которая с самого начала, себя обозначая, вокруг бурлила.