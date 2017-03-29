Ким Чен Ак

”АК И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО”, Д.Егоров, КАМЕРНЫЙ ТЕАТР, Воронеж, 2015г. (1)

Это нам зрителям Золотой Маски дано в наказание, вместо не допущенного до номинаций Богомолова. Надписи-титры, видео, вставки своими словами, совковые песни, разоблачение тоталитаризма, посещения туалета, мизантропия, мизантропия, мизантропия.

Только это Богомолов из-заМКАДья — маленький и бедный. Вместо Сорокина забытый писатель Ефим Зозуля. Вместо больших плазменных экранов маленькие черно-белые телевизоры. Разоблачение тоталитаризЬма самое кондовое – ленинская походка, сталинская трубка, горбачевская шляпа. Кукиши не прячут ехидно по карманам, прямо в харю зрителю ими тычут. Журналом Корея, песнями по белорусски.

Вместо закрытой, загадочной актрисы Хайруллиной открытый и прямой актер-гражданин Тукаев, выходя из роли диктатора Ака, рыдает над детским ботиночком, швыряет журнал Корея в стену и, рассказав, как «хорошо» в Воронеже, приглашает в гости. Спасибо, не надо.