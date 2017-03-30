Гроза – женского рода

”ГРОЗАГРОЗА ”, Е.Марчелли, ТЕАТР НАЦИЙ, Москва, 2017г. (10)

— Да гроза-то что такое, по-твоему, а? Ну, говори.

— Электричество.

— Какое еще там елестричество! Гроза-то нам (мужикам) свыше посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться.

Мужское и женское

Два неглавных персонажа в этой постановке составляют очень любопытную, знаковую пару – Кулигин («часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум мобиле») и Феклуша («странница»). В одном эпизоде они даже спорят за внимание зрителей. Чудак и чудачка, одинокие, наблюдающие жизнь (драматический, семейный конфликт пьесы) со стороны.

Он думает о часах, да о громоотводе, рассуждает про нравы да про семейную жизнь. Задумавшийся мрачноватый долговязый мужик (Дмитрий Журавлев) – приземленное, рациональное, критическое мужское начало.

Она (Анна Галинова) цветастая, голосистая, кустодиевская рассказывает про «умаление времени» (явление, которое никаким часами не измеришь), про людей с песьими головами, да про огненного змия, которого запрягают для скорости (рифма к перпетуум мобиле). На местные нравы (по-нашему, мужскому мнению – темнота и дикость) она смотрит с блаженной улыбкой и видит благолепие, благочинность. Там где мы (мужчины, и Островский первый из нас) видим прогресс, женщина видит пустую суету. Женская интуиция видит незримое, потустороннее – на высоком-высоком здании стоит некто, лицом черен. На мужской, научный, посюсторонний взгляд – сказки, суеверия.

Марчелли не торопится к такому мужскому взгляду присоединяться, он заглядывает по ту сторону пьесы (казалось бы простой, хрестоматийной) и ставит спектакль нелинейный, иррациональный, эксцентричный и женоцентричный. Выход из нравоописательной плоскости критического реализма — он ведь и в пьесе содержится. Стихи Ломоносова и Державина упоминают там не случайно, стихия грозы, стихия воды (реки) символически противопоставлены деревянным заборам, ограждающим бытовую, приземленную жизнь. Выход из прозаического в поэтический план (из яви в сны, с обрыва в реку, с земли в полет) связан в пьесе с женским началом. Режиссер это усиливает до предела, видит именно в женщине подлинного, настоящего человека. Это про нее (про них) сказано «открылась бездна», «Тебе числа и меры нет». Женщина – Бездна, Женщина – Бог. Женщина восхищает, женщина ужасает. Завораживает, как утопленница завораживают рыбаков. Мужчины в спектакле жалки, мелки, невзрачны. В центре – две женщины. Властная свекровь Марфа (Светлова) и тихушница-невестка Катерина (Пересильд), две соперницы, две грозы.