Московский Художественный театр имени А.П. Чехова представляет

режиссерскую лабораторию «Горький. Проза» (к 150-летию М. Горького)

22 марта — 11 мая

Московский Художественный театр представляет вниманию заинтересованной публики режиссерскую лабораторию «Горький. Проза» (к предстоящему 150-летнему юбилею писателя). Она будет состоять из двух частей. Традиционно мы представляем творческие заявки трех молодых режиссеров: двух дебютантов в МХТ — петербуржца Дмитрия Егорова и работающей в России итальянки Алессандры Джунтини, а также уже известного зрителям МХТ по спектаклю «Лёха…» Данила Чащина. Режиссеры ставят прозу Максима Горького — известную и не очень. Обычно театр в большей мере интересует огромное драматургическое наследие Горького, в этот раз Московский Художественный театр, во многом сформированный личностью и творчеством Горького, предоставляет свою площадку для попытки воплотить малую прозу крупнейшего писателя своей эпохи.

Вторая часть лаборатории будет не менее насыщенной. Это лекционный формат, который полюбился аудитории по нашим предыдущим лабораториям. Четыре лекции-встречи -перед зрителями МХТ выступят именитые филологи Павел Басинский, Дмитрий Бак, Николай Богомолов, а также философ Алексей Козырев. Темы их просветительских лекций — Горький и российская культура вокруг него, Горький поздний и ранний, существующий в контексте противоречивой разномастной эпохи.

Цель лабораторий МХТ — не только сформировать репертуар, но и познакомить театральную аудиторию с процессами, происходящими в смежных областях культуры, дать более широкий горизонт пытливому театральному зрителю.

Расписание лаборатории:

22 марта (в 15.00 и 19.30, Репзал на 6-м этаже) «КАРАМОРА». Режиссер Дмитрий Егоров (Санкт-Петербург), художник Константин Соловьев (Санкт-Петербург). В ролях: Игорь Хрипунов, Виктор Кулюхин, Александр Ливанов, Софья Ардова, Алексей Кирсанов, Григорий Трапезников, Никита Беляков

Дмитрий Егоров: «Собрание сочинений Максима Горького у нас дома всегда почему-то стояло на самой верхней полке. И мне, ребенку, до книг было очень трудно добираться. Поэтому я мало читал прозу Горького. Когда я вырос, добираться до верхних полок стало проще, но Максим Горький в этом возрасте уже обычно мало кого интересует. Потом, в институте, единственный том, который снимался с полки, — это драматургия, — до других все было недосуг. И я очень рад, что в поисках материала для лаборатории наконец-то пришлось полезть на верхнюю полку, открыть один том, другой — и наконец-то, в возрасте 36 лет, открыть очень острого и жестокого прозаика».

4 апреля (в 19.30, Мастерские МХТ) Лекция филолога ПАВЛА БАСИНСКОГО «Горький. Драматургия судьбы»

Горький — единственный человек, который мог общаться с В.И. Лениным и В.В. Розановым, Л.Н. Толстым и И.В. Сталиным, оставаясь при этом самим собой. В чем загадка этой необъятной личности? Как удалось самоучке из Нижнего Новгорода стать ключевой фигурой Серебряного века и первых десятилетий советской эпохи?

11 апреля (в 19.30, Мастерские МХТ) Лекция филолога НИКОЛАЯ БОГОМОЛОВА «Человек Серебряного века»

Серебряный век русской культуры стал особым явлением не потому, что с ним были связаны судьбы выдающихся творцов, а, прежде всего, потому, что породил своего «сочувственника», человека Серебряного века. Создалась особая субкультура, в которой слова наполнялись особым смыслом и по-особенному резонировали. В лекции эти особенности эпохи будут показаны на примерах человеческих судеб, как счастливых, так и трагических.

20 и 21 апреля (в 19.00, Новая сцена МХТ) «МАЛЬВА» (инсценировка Юлии Поспеловой), режиссер Данил Чащин, художник Дмитрий Горбас. В ролях: Светлана Устинова, Андрей Кузичев, Олег Гаас, Артем Быстров

Клочок земли, окруженный водой. Три мужчины и одна женщина. Можно всё, так как Бог ушел. Это история о дисгармоничной природе человека на фоне гармоничной природы.

«Ветер ласково гладил атласную грудь моря, солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его» — парадоксальным образом райские пейзажи становятся фоном, на котором рушатся человеческие судьбы. Рвутся все человеческие связи: между мужчиной и женщиной, отцом и сыном, друзьями.

Главная героиня истории Мальва – роковая красавица, потерявшая интерес ко всему. «Мне всегда хочется чего-то. А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась».

Имитируя жизнь, она пытается от нее защититься. Все исчезает со своей скоростью отмирания. Витальность покидает этот мир. Природа в этот час особенно прекрасна.

26 апреля (в 19.30, Мастерские МХТ) Лекция филолога ДМИТРИЯ БАКА «Инженеры мертвых душ: повесть Максима Горького «Жизнь Клима Самгина» и путь к Первому съезду писателей»

27 и 28 апреля (в 19.30, Мастерские МХТ) «ИСПОВЕДЬ», реж. Алессандра Джунтини (Италия-Россия), художник Анна Федорова

Алессандра Джунтини: «Так последнее время получается, что не я ищу материал, а материал ищет меня. “Исповедь” пришла ко мне сама. Это тема в моем творчестве абсолютно новая, но как раз теперь я нахожусь в ту пору жизни, когда эта тема очень звонко во мне звенит: “Что такое вера и где Бог”. Меня поразила схожесть биографий главного героя и его автора. Очень пугает и завораживает то пророчество, которое скрыто в повести: поиск, путь главного героя. Хочется понять, что происходит с сегодняшим Матвеем, хочу его искать в современной России».

11 мая (в 19.30, Мастерские МХТ) Лекция АЛЕКСЕЯ КОЗЫРЕВА «Я и Другой в русской философии»

Проблема Другого — одна из центральных в философии ХХ века. По-своему она раскрывается в русской мысли, где личность Другого открывается в преодолении собственного эгоизма, в любви, следуя Владимиру Соловьеву, «Смысл любви» которого оказал большое влияние на жизнестроительство поэтов, писателей и философов Серебряного века — Александра Блока, Андрея Белого, Михаила Пришвина, Сергея Дурылина, Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Алексея Ухтомского и других. Какие модели отношения к Другому предлагает нам русская философия? Чем различается отношение к лицу и отношение к вещи? В чем опасность двойника и ситуации человека «перед зеркалом»? Что лучше — «вчувствование» или сохранение своего «единого и единственного» места в мире для «эстетического спасения» Другого? Что означает поговорка «не по хорошу мил, но по милу хорош» в философии диалога Михаила Бахтина? Кто такой «заслуженный собеседник»? Другие — они лучше или хуже меня? Почему начинающий актер не знает, куда девать руки?

Билеты на эскизы и лекции продаваться не будут. Стать зрителем показов и слушателем лекций можно, прислав запрос на zritel@mxat.ru. В письме необходимо указать свою фамилию и даты. Количество мест ограничено. Убедительно просим ответственно подходить к заказам мест и отменять их, если в ваших планах что-то меняется: возможно, из-за вашего билета, который окажется невосстребованным, мы напрасно откажем в посещении кому-то еще.

ВНИМАНИЕ! Представленные работы не являются полноценными спектаклями, это эскизы будущих постановок. В рамках лаборатории мы пытаемся увидеть зрительскую реакцию, услышать отзывы, чтобы понять, нужен ли такой спектакль в репертуаре. Поэтому, прежде всего, мы приглашаем пытливых, опытных, профессиональных зрителей, к чьему суждению будем готовы прислушаться.