”ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА”, К.Балакин, ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, Астрахань, 2016г. (6)

В оперных номинациях нынешней Маски соревнуются две постановки этой оперы. Московскую видел осенью, но номинирован оказался другой состав исполнителей — Пиргу, Белосельский, Дудникова. Про них ничего сказать не могу, а Мавлянов, Виноградов и Грингите плюс оркестр под управлением Сохиева сыграли с астраханцами вничью 0-0. Музыкальные впечатления и там и там были нулевые (не то, чтобы отрицательные, но и не то, чтобы положительные).

А вот что касается театра, зрелища… тут астраханский спектакль выиграл у московского с большим преимуществом. Именно к постановке Балакина можно отнести те слова, что предпослал своей постановке в Большом театре Петер Штайн:

«Осуждение Фауста» – это множество различных картин, своего рода детская книга с картинками.