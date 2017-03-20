«Чик. Гудбай, Берлин!» В.Херрндорфа и Р.Кааля, Красноярский драмтеатр, реж. Олег Рыбкин

Предсказуемое, но уместное оформление (школьный класс с частичной рассадкой публики за партами), непретенциозная и точная режиссура, энергичные молодые актеры в ролях персонажей-подростков — и оставляющий в недоумении литературный материал. То есть история вызывает не удивление, а именно скепсис, тут нет ни шока, ни провокации, остается лишь поморщиться. Красноярский театр умело инсценирует популярное подростковое современное средне-европейское чтиво, напичканное всеми возможными штампами — как из классической молодежной литературы, так и из сегодняшней евро-либеральной идеологии.

Главный герой воплощает расхожий типаж подростка-аутсайдера, но в современно-европейской версии. 14-летний Майк (Никита Косачев) живет с недружными родителями, мать-алкоголичка время от времени отбывает на «фабрику красоты» (в наркологическую клинику), отец, разорившийся риэлтор, изменяет жене с молодыми поблядушками. В школе у Майка совсем нет друзей, ему нравится девочка сербского происхождения по фамилии Козик, но она его, разумеется, игнорирует. А потом в класс приходит Андрей Чихачев (Станислав Линецкий) — вечно пьяный репатриант с немецкими корнями, но с «русскою душой». Разбитной хулиган и без пяти минут уголовник Чик, пока все остальные гуляют на дне рождения у Козик, предлагает Майку на угнанной машине «Нива» (прологом к действию служит черно-белый киножурнал о запуске «Нивы» в производство от студии «Куйбышев-телефильм) отправиться в путешествие, и так они катят, куда глаза глядят, встречая то юную бродяжку (которая готова была заняться с Майком сексом, но они даже не поцеловались), то старого нациста с ружьем, то добрую толстую тетку… А на обратном пути попадают в аварию, и на суде, как настоящие товарищи, стараются выгородить друг друга.

Все это уже само по себе очень вторично, и со времен Марка Твена уж можно было бы придумать что-то посвежее (да и придумывали…), однако помимо типовой схемы «дружба аутсайдера с хулиганом» предлагается в комплекте поставки полный набор расхожих идейных клише. Ну если Германия — значит, без недобитых нацистов обойтись, ведь необходимо покаяться. Если папа-бизнесмен, то непременно козел, уж лучше мама-алкоголичка, она хотя бы душевная. Мультикультурализм, опять же — сербы, русские и т.п. Романтика большой дороги. Угонять машины может и плохо — но еще хуже сидеть на месте и ждать у моря погоды. Это все, в конце концов, должно быть скучно даже для детей, зато когда Чик, Андрей Чихачев, попутно объявляет своему немецкому другу: «я гей, но мне от тебя ничего не нужно» — вот тут даже у меня челюсть-то отвисла. Хотя, по совести, это самый предсказуемый поворот событий из общего списка штампов, но вот то, что именно «русский» Чик так запросто аттестует себя геем перед четырнадцатилетним приятелем — видать, авторы книжки просто никогда с аутентичными проявлениями «русской души» не сталкивались, и кроме готовых формул у них в головах совсем ничего нет. Так-то, конечно, так: нацизм — плохо, гомосексуализм — хорошо, капитализму — нет, интернационализму — да, смерть неизбежна, но живи сегодняшним днем и постарайся быть счастливым… Просто когда это подается не на подростковом, а прям-таки на детсадовском уровне тупо в лоб — хочется заспорить по любому пункту.