Бетономешалки судьбы

«Ворон». Гоцци Карло. Александринский театр (СПб). Реж. Рощин Николай. (премьера 12.09.2015). Золотая маска 2017.

Ворон; 7

Закрученный сюжет фьябы Гоцци лихо раскручивается за два часа, да еще и успевает местами обрасти отсебятиной. Николай Рощин, в первую очередь, режиссер формы. Он режиссер-сценограф, который в картинку вкладывается больше, чем в содержание. При этом в содержании часто тяготеет к мрачноватым картинкам, без улыбки. В «Вороне» напридумана масса реквизитов – образ дракона из технического конструктора, лошадь от выстрела разрывает на части со всеми внутренностями, история-лекция про ворона с ожившими компьютерными картинками, окаменение главного героя после того, как его залили бетоном из бетономешалок. И это перечисление только часть из того, что появляется на сцене. Все в масках. Своих лиц нет. Игра в игру с одновременной иронией над этой игрой. Не натужно, изобретательно, с улыбкой. Про что? Про то, что судьба, она и есть судьба. Ничего не изменишь, как ни пытайся.