«Баллада жизни», написанная театральной каллиграфией

«Корабль-дураков». Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск). Реж. Бокурадзе Денис. 14.03.2017. (Премьера 12.11.2015). Золотая Маска 2017

Корабль-дураков; 10!!!

Первый для меня спектакль драматической программы Золотой маски этого года сразу подарил театральную радость. Содержание спектакля навеяли фривольные сюжеты средневековых историй, Декамерон, Кентерберийские рассказы, Гептамерон, Франсуа Вийон и другие. Но в этот раз дело не в содержание. Спектакль может подарить интеллектуальное, эмоциональное или эстетическое переживание. Этот спектакль сплошное эстетическое переживание, из которого уже потом рождается и эмоциональное, и интеллектуальное. Праздник театральной формы. Разудалые тексты про вечные шашни мужчин и женщин, ищущих возможности сплестись в разных позах и сочетаниях, преподнесены филигранной вязью театральной формы. Костюмы (работа художницы Елены Соловьевой заслуживает дополнительных восторгов), простая изобретательная сценография, каждый жест, выражение лиц в каждой сцене, каждое движение продуманы и срежиссированы до мелочей. Театральная каллиграфия. Музыка Андрея Плаксина временами отсылая к мотивам Майкла Наймана, создает ритм спектаклю. Неторопливый, без суеты. Все это порождает восхитительную картинку, точнее множество картинок, каждую их которых хочется задержать в голове, сфотографировать и взять в рамку. При этом, несмотря на содержание и темы, ни крупицы пошлости или дурновкусия. Кентерберийские рассказы в оформлении прерафаэлитов. И не надо искать никакие смыслы в этом спектакле, их нет. Тот случай, когда энергия игры, волшебство формы создают зрительскую внеконцептуальную радость. А что может быть концептуальней чем улыбка от красоты и радости жизни. И это маленький частный провинциальный, даже не областной, театр, в котором шесть актеров, они все на сцене. В Москве такую театральную радость найти сейчас невозможно. Браво, Денис Бокурадзе и вся команда театра.