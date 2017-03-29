«Ак и человечество» Е.Зозули, Воронежский камерный театр, реж. Дмитрий Егоров

Оказывается, перед началом раздавали анкеты — то ли мне не досталось, то ли я просто поздно прибежал (пока добрался из ЦИМ с «Телеутских новелл» до Другой сцены «Современника»… а впрочем, к первому звонку успел). В финале собранные анкетные данные титрами, стилизованными под отпечатанные на машинках протоколы, пускали на экране: поскольку значительную часть зала я так или иначе знаю, сведения о некоторых из присутствующих мне пришлись кстати — но это к спектаклю отношения не имеет, а сам спектакль меня, против ожиданий, не сильно вдохновил.

Только что Дмитрий Егоров в рамках лаборатории МХТ показал удачный эскиз инсценированного рассказа Горького «Карамора». Ефим Зозуля — автор того же периода, «Рассказ об Аке и человечестве» написан в 1919 году. Заметная тенденция и даже своеобразная мода — обращение к литературе и драматургии 1920-х годов (в широком понимании этот период охватывает конец 1910-х и начало 1930-х, грубо говоря — с 1917 по 1934-36 гг.) налицо, и нередко в сочинениях писателей того времени, как перворазрядных, хрестоматийных, так забытых, напрочь выпавших из повседневного читательского, культурного обихода (Зозуля именно такой случай) пытаются найти параллели с сегодняшним днем, пророчество о наступлении тоталитарного ада — не вполне ясно себе представляя историко-культурный контекст, в котором эти произведения создавались, а прочитывались они тогда совсем иначе, чем теперь, и сами авторы, уж какого ни есть пошиба, вкладывали в них несколько иные смыслы. Для Воронежского камерного естественным образом главным писателем такого плана, основным источником вдохновения стал Андрей Платонов. Из Ефима Зозули режиссер Егоров пытается «вычитать», ну или, наоборот, «вчитать» в него некие условно-«платоновские», как он, вероятно, понимает, мотивы, создавая фантасмагорический образ «антиутопии», опираясь также, помимо «Чевенгура», «Котлована» (не говоря уже про «Дураков на периферии» и «Четырнадцать красных избушек»), заодно на замятинское «Мы».

В некоем городе избрана «комиссия высшей решимости» и под председательством товарища Ака она отсеивает — путем устранения из жизни — «ненужных» для будущего граждан. На самом деле в литературе первых лет советской власти (а Ефим Зозуля — отнюдь не «контра», скорее наоборот, деятельный энтузиаст, сооснователь вместе с М.Кольцовым журнала «Огонек», причем в отличие от более известного товарища не попавший в конце 1930-х под волну террора, а «благополучно» умерший от ран на койке военного госпиталя в 1941 году) мотив «в будущее возьмут не всех» воспринимался как нечто нормальное и правильное, жестокий, но «природный» и потому «справедливый» принцип; причем не только новоиспеченными пролетарскими литераторами (из числа которых, кстати, вышел Платонов), но и т.н. «попутчиками». В спектакле Егорова прямолинейно, если не сказать грубее, нарисован тоталитарный ад: нарукавные повязки с эмблемой «восходящего солнца», шкаф-сейф, где исчезают отбракованные «ненужные» граждане, связки бесхозной обувки (включая детские сандалики! — это уже откровенная пошлятина, положа руку на сердце) — короче, все приметы концлагеря налицо. Затем товарищ Ак — в этой роли выступает ведущий актер театра Камиль Тукаев — резко меняет политику, гражданам возвращают «право на жизнь», даже ежедневно поздравляют с существованием, и Зозуля, конечно, метит своей сатирой не столько в «диктатуру пролетариата» и «революционный террор», сколько в нравы периода «военного коммунизма», в «перегибы» новой бюрократии, с одной стороны, а с другой — в неизбывную, неискоренимую мещанскую сущность людей, ну никак не желающих «перерождаться» для нового мира. Режиссер ставит перед собой задачи попроще — и из «ада» переносит персонажей в еще более искусственный «рай», курортный, беспечный, само собой, откровенно карикатурный.

Исходный текст при всех операциях над ним, дописанных интермедиях (пролог с предупреждением, что спектакль никого не оскорбляет и не содержит призывов), балаганном интерактиве (предложение хором произнести «заклинание» и «изменить структуру воздуха»), вставных музыкальных номерах («русское поле» как лейтмотив первой части; «вы шумите, шумите надо мною бярозы» в режиме караоке во второй) не выдерживает такой «смысловой перегрузки», сколь тяжеловесной, столь же и неуместной, умозрительно притянутой к посредственному, но для своего времени любопытному, характерному материалу. А материала такого с конца 1910х до конца 1920-х-начала 1930-х гг. в русскоязычной литературе накоплено тонны, не перечитать и не переставить. И что угодно подойдет для памфлета против тоталитаризма в северокорейско-нацистском (благонамеренно-беспредметном, никого впрямую не задевающем, как бы иронично не намекали на то в прологе артисты) антураже с дежурными элементами киберпанковского пошиба (шлем с датчиками, телемонитор, на котором «радуют» своими спортивными достижениями атлеты-олимпийцы, шкаф-утилизатор и т.п.). Без осознания, что представление о необходимости жертв было НОРМОЙ ЭПОХИ («чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла») лучше к литературе 1920-х не подступать, будь то Зозуля, Платонов или сценарий «Земли» Довженко (инсценированный Максимом Диденко в том же ключе и с тем же посылом). Или тогда уж «антиутопию» можно было бы сконструировать из чего угодно, к примеру, из «Шоколада» Тарасова-Родионова (и он, не в пример Зозуле, чекист и следователь, действительно потом сам угодил под раздачу).

В результате наиболее внятными фрагментами действия, иначе и быть не могло, оказываются пантомимические сценки, правда, они очень уж смахивают на тоже выходящие в тираж «перформансы» от Максима Диденко (с которым Дмитрий Егоров выпускал «Молодую гвардию» — в аналогичном, конечно же, духе решенную; но там формат пластического перформанса, рудимент драмы и современный документально-интерактивный контент были разведены по актам, здесь свалены и смешаны в одну кучу); а наиболее полноценным и заслуживающим внимание персонажем — бессловесная уборщица (Анастасия Майзингер). Стоит лишь вернуться актерам к тексту — и «антиутопия» оборачивается опять натужно-пафосным антитоталитарным памфлетом, абстрактным и беззубым, тупо долбящим мимо цели.