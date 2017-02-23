«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА», Г.Исаакян, ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, Самара, 2016г. (3)

Постановка и в музыкальном и в театральном отношении — самая ординарная, не масочного уровня. Оркестр играл громко, солисты пели как могли, на фоне оркестра их не было слышно, а когда их было слышно, нельзя было расслышать текст. Последнее действие, происходящее на каторге, проще для постановки и исполнения, оно и получилось лучше. А из предыдущих действий произвел впечатление только звуковой занавес – музыканты вышли на сцену, стали шеренгой и загородили постельную сцену. Верное режиссерское решение. Актеры все равно не смогли бы сыграть то, что написал композитор.