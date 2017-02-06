Закат британской империи

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА», Р.Норрис, КОРОЛЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР, Англия, 2016г. (7)

Спектакль очень яркий, мюзикхольный. И очень злой, жесткий, брехтовский. Мизантропия Брехта доведена до логического конца, даже антикапиталистические выпады сняты (в частности нет крылатой фразы «что значит ограбление банка в сравнении с основанием банка»), чтобы не отвлекали от главного. Дело не в экономической системе, а в природе человека и человеческого общества в эпоху вырождения – обитатели джунглей спариваются и пожирают друг друга. Царит в этом мире толстяк-трансвестит Пичем, гигантское ОНО, ЧРЕВО, и отец и мать всех пороков.

Героям не оставлено никаких человеческих мотивов, только низменные. Даже фронтовая дружба Мэкки и Брауна (пароль – Кандагар) основана на похоти. Мэкхит (Макхит — ударение на второй слог, шотландская фамилия) совершенно лишен мужского обаяния, даже отрицательного, даже уголовного куража – плюгавенький лысоватый мужичок, а голосок сладкий. Женщины (одна другой страшнее) кидаются на него только потому, что он их всех хочет (он всех хочет, не только женщин, в финале хочет короля в благодарность за помилование. А дочери (Пичема и Брауна) кидаются на Мэкки еще и чтоб насолить родителям. Зато в спектакле есть гей-нигериец (у него роль ведущего, черная вариация на тему «Кабаре») и инвалид-колясочник с ДЦП (рядовой участник банды — единственный положительный персонаж, да и то в страдательном залоге, Мэкки его передразнивает).

Театр часть общества и он не исключение, ничего эпического, никаких высоких мотивов, никакой морали – развлечение. Публике нравится хэппи-энд – будет хэппи-энд и веселая песня в финале, чтобы выходя из зала зрители напевали.