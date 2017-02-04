За стеклом

«ИВАНОВ», Т.Кулябин, ТЕАТР НАЦИЙ, Москва, 2017г. (9)

Своего рода театральный эксперимент – перенос пьесы Чехова в наши дни, причем не ломая через режиссерское колено, а максимально аккуратно и через актеров. Текст модернизирован очень последовательно, тщательно и успешно — никаких швов. Выстроены правила игры, рамки декораций (четыре действия пьесы – четыре места действия, гиперреалистичные: квартира Иванова, загородный дом Лебедева, офис Иванова и дворец бракосочетаний). Актеров впустили как рыбок в аквариум (актеров самых лучших – национальную сборную Миронов, Хаматова, Гордин, Боярская, Лапшина), и они легко обжили декорацию, усвоили правила игры и сыграли универсальную историю – драматическую (любовный треугольник Сарра-Николай-Саша) и сатирическую (окружающие – здесь максимальный актерский спектр от плоского снайперского шаржа в исполнении Лапшиной на одном полюсе до трехмерного портрета в исполнении Гордина).

Успех эксперимента подтвердил универсальность пьесы и универсальность исполнителя заглавной роли. В фойе второго этажа небольшая и очень впечатляющая экспозиция поздравлений к юбилею Евгения Миронова – Табаков, Машков, Серебренников, Фокин, Херманис, Некрошюс, Остермайер, Лепаж и Уилсон.

Получилась очень ровная, гладкая, гармоничная постановка – полный антипод бутусовскому «Иванову» – царапающему, колючему, поставленному задом наперед. Тот был короткий, как выстрел, практически из одних выстрелов и состоял. А здесь выстрела вообще нет — случайная смерть от сердечного приступа усугубленного некстати выпитым шампанским.

Актеры образовали контрастные пары – Сарра-Хаматова в страдательном залоге – Саша-Боярская в действительном, но обе прекрасны. Львов-Сердюк ходячая совесть, Боркин-Новин ходячая бессовестность, в финале они сталкиваются, человек слова произносит оскорбление, человек дела бросается на него с кулаками. < у заглавного героя есть такая пара, Лебедев - друг со времен университетской юности. Игорь Гордин сыграл так достоверно и так много, что спектакль можно было назвать и «Лебедев».