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«НАБУККО», Э.Мошински, МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА, США, 2001г. (2)

Про театр сказать почти нечего. Постановка никакая, даже не роскошная. Без смысла и стиля. Весь интерес в обстоятельствах привходящих – дирижер ветеран (Джеймс Ливайн) дирижировал сидя в кресле для маломобильных граждан. Певец-ветеран (Пласидо Доминго) перешел из теноров в баритоны, а актерская манера не изменилась, законсервировалась. В женских ролях две необьятные тетки.

Играли громко, пели громко и совершенно нейтрально, даже хор пленных иудеев прозвучал розовощеким хитом (и был незамедлительно повторен на бис).