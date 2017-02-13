«Толстой-Столыпин. Частная переписка» О.Михайловой в Театре.док, реж. Владимир Мирзоев

Спектакль, если не ошибаюсь, выпускался еще на Трехпрудном, с тех пор Док дважды переезжал, но я все никак не мог дойти до «Толстого-Столыпина», а теперь, когда дошел, мне говорят — надо пересматривать, потому что «состав не тот»: без Вилковой, без Богданова, без Лапшиной… По правде говоря, мне что тот состав, что этот — смущала скорее заявленная в заглавии форма «переписки», а также имена автора и режиссера. Ну про Ольгу Михайлову я лишний раз и вспоминать не хочу, последние постановки Владимира Мирзоева и особенно его выморочная «Женитьба Фигаро» в театре Вахтангова тоже не добавляют вдохновения, а «переписку» в Доке я представлял как застольную читку документального эпистолярия. Оказался во всем не прав, и пьеса, и спектакль, со всеми достоинствами и недостатками — настоящие, в полном смысле театральные. И актеры здесь, на сцене «театра, в котором не играют», еще как играют!

Более того, главные герои пьесы фактически — даже не Толстой и не Столыпин, а крестьянка Марья Крюкова и ее адвокат-бессеребренник. Как ни уговаривает его простодушно-строгая служанка Федосья, хранительница «банальной исконной мудрости народной», плюнуть на голытьбу и заняться господами, денежными делами, прекраснодушный юрист любой ценой желает защитить несчастную Марью, обвиняемую в убийстве свекра. При том что Марья защиты не просит и не ищет, а ждет только казни, покорно и будто бы охотно, так же охотно признаваясь, что да, зарубила свекра топором «по злобЕ». Отчаявшись с Марьей, адвокат пишет письма с просьбой о помощи и защите председателю правительства Столыпину и ходячей совести земли русской Толстому. Через конкретную судьбу крестьянки-убийцы будто бы доходчивее звучит полемика писателя с государственным деятелем относительно как вопросов практических, прежде всего насчет земельной собственности, так и более общих, социальных, моральных, философских. Понятно, что оба хотят блага стране и народу, но Толстой желает, чтоб все было устроено «по-божески», то есть землю раздать крестьянам, а государственные учреждения по возможности упразднить, «технократ» Столыпин же намерен выстроить «правовое государство». У них много общего — и в мечтах, и в противниках — но здесь они все-таки выступают как антагонисты. Однако обоим равно нет дела до несчастной Марьи, которую, выясняется, свекор начал насиловать еще в день свадьбы, пока пьяный муж валялся без сознания, от свекра, не от мужа Марья Крюкова прижила сына, а когда сын вырос, свекор продолжал издеваться и над ней, и над парнем (заставлял постом есть скоромное — это, видимо, в глазах автора-интеллигентки главная пытка, побои и насилие уж потом, впридачу), и еще захотел отписать имущество побочному ребенку от другой бабы, ну Марья и не выдержала. Потом Марья удавилась на пояске, который то ли по простодушию, то ли из сознательной жалости ей нелегально передал адвокат. Вскоре не стало и Толстого, а вслед за тем и Столыпина, хотя это уже за рамками действия.

Видимая изощренность драматургической полифонии пьесы, конечно, обманчива — пьеска проста как три копейки и цена ей такая же; в ее доходчивости есть, безусловно, определенная сила, но в какие-то моменты тупость автора напрягает, и не спасает ни точность, умеренность режиссуры (по-моему это лучшая постановка Мирзоева за последние лет десять минимум!), ни актерские удачи. Хотя не знаю, как играет Вилкова, но мне очень понравилась Анна Осипова в роли Марьи, по-моему отличная роль; очень яркий Арман Хачатрян в образе — условного, разумеется — Столыпина; ну и Захар Хунгуреев, которого я помню еще студентом-дебютантом в мирзоевской «Шинели» («Акакий А.Башмачкин»), обозначая ироническую дистанцию по отношению к своему персонажу, «мудрому старцу», уносящемуся в горние выси мыслью так высоко, что и ему, наравне с государственником Столыпиным, нет дела до конкретной крестьянской судьбы, превосходно играет Толстого. Вообще меня приятно удивило, как много в «Частной переписке» сугубо театральной игры — с рюмками, баранками, фотографиями, съемной дверью, из обивки которой торчит подкладка (художник Сергей Тырышкин) — нехитрой, внятной, но очень эффектной. Так что и демагогический интеллигентский пафос пьесы, затянутой и под конец совсем уж до неприличия и полной антихудожественности прямолинейной как в идейном посыле, так и в грошовой сентиментальности, не доводит до бешенства, разве что пока герои не завершат действо хоровым пением «духовного стиха», не найдя лучшего выхода, тут уж хоть святых выноси — ну да и в самом деле, какой тут еще возможен выход?