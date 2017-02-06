«Сверлийцы. Эпизод V» В.Раннева в «Электротеатре «Станиславский», реж. Борис Юхананов

Итак, в подобных случаях теперь принято говорить done — я прошел полный «сверлийский» цикл, по крайней мере оперную его пенталогию, потому что есть еще и «романная», и разные побочные, вплоть до т.н. «мерчандайзенга». Если предыдущие четыре эпизода еще можно по некоторым формальным признакам считать «спектаклями», то пятый — в чистом виде аудио-музыкальный перформанс, абсолютно «статичный», если брать происходящее на сцене, лишенный какой-либо внешней «театрализации», за исключением пространственного решения и видеооформления, но и они сведены к минимуму: ландшафтом «призрачной Венеции» под космическим видом звездного неба на видео, трехцветного ряда религиозных символов на электронном табло (красная шестиконечная звезда, желтый крест и зеленый полумесяц вместо составляют «свято-фор»), параллельных рядов поднимающихся и опускающихся электролампочек на шнурках да вращающихся горизонтальных «сверл», имитирующих по технологиям старинного барочного театра волны с боков подиума для исполнителей, а также костюмам и парикам музыкантов.

В то же время партитура Владимира Раннева в чисто музыкальном плане — однозначно самая задорный и забористый из всех пяти, а вернее, шести (четвертый состоит из двух частей, написанных разными авторами-композиторами) эпизодов «сериала». Но и без дополнительных спецэффектов любопытно наблюдать за извлечением звуков с помощью смычков из деревяшек, утыканных гвоздями, а когда доходит до мухобоек и мегафонов — тут уж не до «зрелища», динамика «саундтрека» нарастает и сама по себе захватывает, помимо каких угодно экстравагантных парамузыкальных средств, и когда после максимального «сгущения» звукового потока ритм начинает разрежаться до пунктира, до «нитевидного пульса», сквозь стуки и вздохи проступает, кроме всяких приколов, то, что в тексте обозначается с непривычной для Юхананова незатейливостью — «неприкаянная нежность».

Плюс, конечно, юханановский текст, в партитуре разъятый на морфемы и фонемы, но на титрах воспроизводящийся в аутентичном виде и читабельный. Правда, за пять вечеров (в моем случае четыре, поскольку первый эпизод я видел много лет назад, когда «Электротеатра» еще и в задумке не существовало) привыкаешь не только к голубой лапше на ушах — специфическим по дизайну «парикам», они же головные уборы, участников инструментального ансамбля современной музыки и хористов — но и к юханановскому космогоническому гону, который перед началом каждого эпизода воспроизводится на фонограмме в фойе, а потом, как эксклюзивное для любой из частей либретто — непосредственно и живьем в исполнении опер, тогда на «параболы из надбровий» и тому подобное реагируешь уже спокойно, как на нечто само собой разумеющееся, хотя вот в пятой части, помимо привычного нагромождения абстрактных каламбуров, вдруг обнаруживаются привязанные к узнаваемой исторической реальности формулировки типа «кляня наследие совка». При небольшом желании и без особых усилий оказывается совсем не трудно вникнуть в суть сверлийской «космогонии», хотя в излишней детализации она, по-моему, отчасти теряет свое абсурдистское очарование — выясняется, кто такие «дрейлеры» и что натворили «прости господи», как Упырь и Лядище породили Сверленыша и с чего вдруг Юхананов присвоил себе право говорить от имени Сверлийского принца: в момент, когда все это становится понятно — честно говоря, интерес сходит на нет, но понимаешь не сразу, на пять вечеров, во всяком случае, запаса «сверлийских тайн» хватает, а как относится к их несколько простодушным и оттого неизбежно разочаровывающим разгадкам — дело личного вкуса и характера.

Сколь угодно можно насмехаться над «Сверлийцами» — да и что с ними еще делать?! — однако кроме всяких шуток приятно, радостно, что вот есть в Москве и такое место — «Электротеатр «Станиславский» — не требующий перенапряжения сил портал в параллельную культурную, художественную, музыкальную реальность. Самоироничное шарлатанство, в моем понимании — не оптимальный и уж точно не единственный, но и далеко не худший из возможных творческих методов, по крайней мере безобидный, неагрессивный по своей природе способ взаимоотношения художника с реальностью. Куда труднее уяснить, зачем этому «порталу» существовать в статусе «учреждения культуры», необязательно даже «государственного бюджетного», а в принципе — «учреждения»? Вот «Гоголь-центр», к примеру, — да, нацелен на «просветительскую», «воспитательную» задачу, осознаваемую чуть ли не как «миссию», как «подвиг» (уж и в самом деле — «прости господи»!), а заодно и на коммерческий успех, на заработок (среди упреков в адрес руководства «Гоголь-центра», помимо идеологических, есть и такой, самый эффективный в борьбе против него — дескать, никому он не нужен даром, билеты не продаются, а в залы нагоняют приглашенных на халяву… однако что было в значительной мере справедливо на первых порах существования проекта, сегодня категорически не соответствует действительности, цены запредельные, а зал битком; художественное качество продукта при этом — тема отдельная, но наличие спроса очевидно). У Юханановского «Электротеатра «Станиславский» нет потуг «просветительских», по крайней мере в торжествующем ныне повсеместно прикладном, убогом понимании «просвещения» как донесения какого-то блока информации до максимально широкой аудитории под тем или иным идеологическим, мировоззренческим углом; о «коммерции» говорить и подавно не приходится… так что за надобность открывать двери для всех подряд? Пускай процент случайных праздношатающихся среди публики на «Сверлийцах» сравнительно невелик, но в силу специфики материала и он угрожает «сверлийской цивилизации» катастрофой!

Впрочем, Юхананов со спокойствием «истинного сверлийца», видимо, подходит и к этой проблеме, допуская, что цивилизации должны «гибнуть» и «возрождаться». Желательно, конечно, чтоб это происходило с цикличностью, исчисляемой тысячелетиями, а не месяцами, как здесь принято — и не затрагивая впрямую ничьи субъективные, а тем более жизненные интересы — ну да уж как получится, юханановские «глумливое чао в тумане и мозолистый кукиш в кармане», на словах объемля космос, на деле вроде ни на что глобальное не претендует: «ты празднуешь свою беспечность с одноименной церковью»? — ну ей-богу, такая, да и какая угодно церковь всяко предпочтительнее «единственно истинной» православной. А пока просто факт наличия на карте «Электротеатра» — нелепого, будто нарочно провоцирующего насмешки в свой адрес, но при всем том создающего посреди этой проклятой Богом земли хотя бы иллюзию цивилизации, и не какой-то вымышленной/альтернативной/сверлийской, а обыкновенной, нормальной, человеческой, о которой за пределами подобных «заповедников» остается все меньше поводов вспоминать.