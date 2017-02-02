«Сверлийцы. Эпизод IV» С.Невского и А.Сысоева в «Электротеатре «Станиславский», реж. Борис Юхананов

«Я совершу этот акт и представлю вам этих людей: Дмитрий Курляндский, Алексей Сюмак…» — так говорил Юхананов перед началом спектакля в фойе. Бонусом к четвертому эпизоду «сериала» стала презентация т.н. «Сверлийского кирпича» — свершилось: «Сверлийцы» официально выпущены на дисках, с записью всех эпизодов и полным текстом либретто. Общий «кирпичный» тираж — 100 (сто) экземпляров, из них 6 (шесть) предназначены в подарок композиторам, остальные идут в свободную продажу по цене 10 000 (десять тысяч) за набор дисков с «просверленной» круглой дыркой посреди квадрата. (За эти же деньги, между прочим, можно будет, если доживем, второй раз посмотреть «Трех сестер» Кулябина в апреле, причем из первого ряда — правда, там первый ряд — не лучшая точка для обзора, но дешевле билетов уже и нет). В общем, как Юхананов и сказал, «Сверлия не знает границ и правил», а «кирпич» к тому ж еще и «заряжает воду».

Мне, в принципе (и «принцип» созвучен по-русски с «принцем», что Юхананов доказал в другом своем театральном мега-проекте; а по-сверлийски это вообще этимологически родственные понятия) симпатичны фантазии, где границы и правила, отделяющие магию от шарлатанства, слегка размыты (но слегка, а не полностью отменяются — в таком случае отменяются они всегда в пользу шарлатанства). И разговорная преамбула в фойе для четвертого эпизода «Сверлийцев» пришлась особенно кстати, поскольку в нем меньше по сравнению с предыдущими внешнего действия и каких-либо визуальных эффектов, особенно в первой, Невской части — ни тебе видео, ни танцев, ни боевых искусств. Хористы, правда, снова нарядны и подвешены на тросах, вертятся. Сверленыш в «золотых доспехах» (так по тексту, на деле доспехи скорее багряные) поет голосом Сергея Малинина, который с каждым разом вызывает все большее восхищение. Музыка Сергея Невского по «актуальным» стандартам скорее «традиционная», хотя к финалу всхлипы струнных разнообразит звон граненых стаканов в руках у хора. К текстам вроде «стальной занавес поднимается, остается прозрачный занавес» с четвертого захода привыкаешь и особо на них не реагируешь. Что меня зацепило, так это дублирование ремарок вслух двумя голосам, сначала низким мужским тембром, затем повыше.

Пространство четвертого эпизода «наследует» третьему, тот же белый ворс покрытия, та же округлая конструкция в глубине, только там теперь не экран для видео внутри, а пустой остов, иногда в нем размещается хор, и Последний Сверленыш, он же Сверлийский принц, выходит оттуда. В первой части он скорбит на пепелище сверлийской цивилизации, во второй вспоминает свое происхождение, которому был посвящен эпизод III.

Второе отделение мизансценически поживее первого и к финалу припасен эффектный ход с трансформацией пространства — «все застилает лава»: белый ворс вспучивается, поднимается, покрытие надувается, поглощая сценических персонажей. Но что касается текста, то к этому времени каламбуры в духе «укроп Акрополя» или «sosцы» уже никакой реакции не вызывают; впрочем, авторский космогонический миф создать — это не значит механически нафаршировать многословный пиздеж историко-культурными аллюзиями, пытаются многие, удается мало кому, а уж когда задача стоит сконструировать космогонию не просто вербальную, но театрализованную — тут помимо Юхананова на ум приходит разве что Богомолов, правда, богомоловские «Мушкетеры» поставлены в один вечер и к ним хочется возвращаться не раз и не два, а юханановские «Сверлийцы» растянуты на пять вечеров (при том что чистого времени сценического действа, вероятно, немногим больше, если собрать всех «Сверлийцев», хронометраж наверняка окажется сопоставим с пятичасовыми при двух антрактах «Мушкетерами») и с ними, насколько я могу судить по первым четырем, достаточно разового ознакомления, растаскивать «Сверлийцев» на цитаты (как «Мушкетеров») по-моему не слишком увлекательное занятие, я себе это плохо представляю: почитал титры на экране под «звуки музыки» — и забыл, о чем речь.

«Закадровые» голоса после антракта во втором отделении сменяет чтец-декламатор опять-таки в двух ипостасях, мужской и женской (Андрей Капланов и Алена Парфенова). Тем временем оркестранты из Московского ансамбля современной музыки под управлением Филиппа Чижевского, отложив контрабасы и другие привычные инструменты, берутся в лучшем случае за баян, а то и за пилу, или просто водят смычками по куску пенопласта, как придумал Алексей Сысоев — чем тоже, признаться, не поражают воображения, ни даже ухо не режут сильно, разве что раскаты большого барабана слегка стучат по мозгам, но опять же — дело привычки. К чему привыкнуть невозможно — к беседам вслух во время спектакля и, соответственно, музыки. Ну то есть базарят везде — и в академических залах, на любых программах, под каких угодно композиторов. Уникальность «Электротеатра» в том, что здесь сами композиторы, живые и присутствующие в зале, во время исполнения собственных произведений точат лясы со своими богемными друзьями. Вот как бы я скептически не относился, скажем, к Вустину, тем более к Подгайцу (а Невский и Сысоев, равно Курляндский и Сюмак, мне намного интереснее, чем эти) — но трудно допустить, чтоб на премьерах своих спорных опусов они вслух обсуждали оркестр или соседей по залу, те к себе относятся серьезно (адекватно или нет — другой вопрос). Да видимо, если уж сами авторы, по большей части давно живущие далеко от Москвы и пользующиеся редкой возможностью потолковать с давно не виденными приятелями о том-о сем, к собственным партитурам и их исполнению подходят как к тусовочному поводу и в меру забавному приколу — стало быть, именно так их и следует воспринимать, пускай друзья не стесняются. Так-то, на Малере или там Брукнере, я бы возмутился или по меньшей мере огорчился бы, а тут смиряю себя пониманием: так и надо, Сысоев, чай, не Малер.