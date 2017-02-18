Сердца трёх

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», В.Самодуров, ТЕАТР ОПЕРЫ и БАЛЕТА, Екатеринбург, 2015г. (9)

Это очень хорошо – самостоятельно, насыщенно движением и смыслом, и танцевально, и музыкально, и драматично. Любовный треугольник Ромео, Джульетта и Парис – совсем юные, светлые, открытые, живущие чувствами, живущие любовью. И взрослый сложный мир рыцарей, закрытый, темный, живущий по другим приоритетам. Проходит мимо и живет дальше. Вечная история с шекспировских времен (декорация – театр Глобус) по наши дни (есть в пластике нечто уральское, повадки современных улиц).