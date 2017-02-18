«Ромео и Джульетта» С.Прокофьева, Екатеринбургский театр оперы и балета, хор. Вячеслав Самодуров

Первый опыт работы Самодурова с многоактным сюжетным балетом — не считая, допустим, созданной Самодуровым с той же постановочной командой (художник Энтони Макилуэйн, дирижер Павел Клиничев) «Ундины» в Большом, но «Ундину», по правде говоря, рассматривать как «сюжетный» спектакль трудно, хотя фабула там и проглядывает, либретто (написанное специально под постановку, «поверх» музыки) держится скорее на системе лейтмотивов, причем не слишком изощренно выстроенной.

В «Ромео и Джульетте», как ни крути, не уйдешь от «повести, печальнейшей на свете», хотя Самодуров и вводит ее в «рамку», помещая действие в обстановку, приближенную к театру «Глобус» его сегодняшнем, реконструированном, стилизованном варианте: артисты собираются на репетицию пьесы, о чем-то промеж собой сговариваются, разбирают костюмы с гардеробной вешалки — а затем, когда трагедия отыграна, расходятся восвояси. Ход с «театром в театре», что ж, вполне по духу шекспировский, в некоторых его пьесах (особенно в комедиях) использован и самим драматургом, почему бы не последовать его примеру — несмотря на очевидность, вторичность, затасканность приема. Тем не менее, хотя в «Глобусе» шекспировской эпохи работали сплошь мужчины и женские партии в таком случае должны исполнять тоже танцовщики (что какой другой балет, а «Ромео и Джульетту» неизбежно превратило бы в лютый трэш — в современном-то «Глобусе» не то что женщины, а и африканцы играют с китайцами, мультикультурализм восторжествовал полностью) театральная «рамка» не просто закольцовывает композицию формально, она помогает снять многие вопросы к спектаклю, к постановщику и к его соавторам.

«Ромео и Джульетта» и создавался как драмбалет, но все-таки время ушло вперед, Самодурову же, как в случае с «Ундиной», на сто процентов освоить хореографически трехактную партитуру не удается. В спектакле, помимо статичных или чисто пантомимических эпизодов, хватает и технических пауз, заполняемых музыкой; сценической динамики при этом порой — сверх меры за счет фехтования, акробатики, да и просто беготни. Уличные девки опять-таки к парням цепляются… А также постоянно возникают драки, в которых участвуют (опять-таки на равных) и парни, и девушки, только мужчины сражаются на шпагах, а бабье идет врукопашную. Геометрическая симметрия, преобладающая в кордебалетных эпизодах, выдает в хореографе сочинителя преимущественно абстрактных одноактовок. Для уличных картин у героев и массовки припасены (от Ирэны Белоусовой) стильные черно-белые комбинезоны с ренессансными изображениями на груди и даже на коленках; для замковых праздников персонажи наряжаются в пышные, пестрые и яркие костюмы. Выкрашенные в красный галереи «Глобуса» между тем освоены в мизансценах по минимуму.

Больше всего танцевальных движений досталось, как ни странно, Ромео — Александр Меркушев на свидании под балконом вертится прям-таки очумелым шмелем, в трусиках-боксерах (как же это все…) соскакивает с брачного ложа и кружится в поисках штанов, конвульсивно переживает возле смертного одра Джульетты. Партия Джульетты, что тоже неожиданно, в большей степени пантомимическая, драматическая, хотя исполнительница Екатерина Сапогова явно готова технически решать и более сложные пластические задачи. Бодренький Меркуцио (Игорь Булыцын) успевает стать до своей преждевременной гибели любимцем публики, хотя вертится тоже в основном со шпагой и в фехтовальных сценах, даже непристойный жест Тибальду показывая, зажав клинок между ног. Хорош и исключительно брутальный, пусть несколько тяжеловатый в движениях Тибальд (Сергей Кращенко). Виктор Механошин, запомнившийся по прежним, по счастью регулярным приездам Екатеринбургской балетной труппы яркими характерными образами, особенно вредной «мамашей» из прошлогодней «Тщетной предосторожности», здесь выступает за синьора Капулетти, то есть развернуться ему особо негде, роль не позволяет. Ровно, и может быть слишком аккуратно, без выраженных драматических контрастов, работает оркестр под управлением Павла Клиничева — но, как и со всем прочим, оркестра тоже касается: если это всего лишь спектакль, а вернее и не спектакль еще, но, по замыслу хореографа, просто театральная репетиция, и погибшие влюбленные до того, как опустится занавес, встанут и пройдут за кулисы — то и полновесный трагический пафос музыки вряд ли будет тут к месту.