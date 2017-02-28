Ремесленная копия

«Догвилль». Ларс фот Триер (по фильму «Догвилль»). Пермский Театр-Театр (Пермь). Реж. Мерц-Райков Андреас. (Премьера 30.10.2015). Программа Маска плюс Золотая Маска 2017

Догвилль; 3

«Когда маляр негодный мне пачкает мадонну Рафаэля…». Попытки представить сценическую версию фильма почти всегда, на моей памяти, обречены на неудачу. Надо придумать сильное новое художественное решение, чтобы театроверсия фильма не получилась скромным пересказом. В данном случае ни новых решений, ни яркой актерской энергетики не нашлось. Даже наоборот, по сравнению с фильмом всего сильно поубавилось, и художественных решений, и актерской игры. Эта копия перерисована рукой ремесленника, но не художника.