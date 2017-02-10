«Преследователь» Х.Кортасара в театре «Практика», реж. Алексей Золотовицкий

Для Алексея Золотовицкого «Преследователь» номинально — режиссерский дебют на репертуарной сцене, хотя для меня как зрителя это уже третья его режиссерская работа, и предыдущие две, очень разные, были каждая по-своему интересны, и экспериментально-молодежного формата «М.Души» по Гоголю и противоположного плана, с неожиданным уклоном в ретро-мелодраму «Иллюзии» по Вырыпаеву.

Вопреки моим ожиданиям — я был уверен в успехе — «Иллюзии» на таганской афише не прижились и эскиз не вырос в спектакль, не вошел в репертуар театра, а «М.Души» как студенческий проект изначально не были рассчитаны на долгую жизнь (однако мне приятно слышать, что мой отзыв на них помог Алексею защитить диплом у Шапиро, а то все говорят, что я злющий, вредный и опасный, никуда меня нельзя пускать… клевета, поклеп, наветы! я очень доброжелательный и благодарный), так что «Преследователь» — все-таки первая «профессиональная» постановка Золотовицкого. Выходить она должна была, как я слыхал, на Хитровке, в итоге появилась на малой сцене «Практики».

Стилистически «Преследователь» — значительно более зрелая режиссерская работа, чем две предыдущие, если говорить о чисто формальных вещах вроде композиции, ритма и т.д. Но положа руку на сердце, ни эмоционально, ни концептуально она меня не зацепила, и осталось загадкой, чем современного молодого человека — необязательно режиссера, а хотя бы просто читателя — способен привлечь давнишний (1959), многословный и по сегодняшним понятиям очевидно вторичный текст Кортасара (и так-то, на мой взгляд, литератора невозможно переоцененного в свое время, сейчас уже и отчасти подзабытого. Впрочем, Золотовицкий подчеркивает, что его «инсценировка» создана «по мотивам» Кортасара. Герой спектакля, безымянный музкритик, доходит практически до помешательства в своем «исследовательском» интересе (а легко счесть, что и в банальной зависти) к прославленному джазовому музыканту-саксофонисту Джонни, и за 55 минут сценического действия успевает продемонстрировать разные стороны своего «увлечения», от вроде бы благопристойных журналистских и даже научных до патологически вуайеристских, от издания книги до «преследования» объекта в буквальном смысле слова.

Героя играет Алексей Любимов из «Мастерской Брусникина», и «Преследователь» задумывался как второй из серии «моноспектаклей с участием брусникинцев, первым стал «Дон Кихот. Послевкусие» Евгения Ибрагимова с Михаилом Плутахиным.

Только «Преследователь» — не моноспектакль, и помимо молодого исполнителя главной роли в нем присутствуют, почти бессловесно, но весомо, три возрастных актера — Георгий Шахет, Владимир Капустин, Владимир Абышев. Несхожие по типажам, они тем не менее воплощают, ну или вернее сказать, обозначают ипостаси того самого ускользающего образа Джонни, на котором зациклен его «преследователь», исследователь, поклонник и завистник. Ветераны СТД входят в молодежный спектакль достойно, органично; Алексей Любимов неотразим; соединение музыки с текстом и аккуратное использование всех присущих современному театру элементов (от дыма до видео) выдает хороший вкус создателей постановки (художник — София Егорова) — но так я и не понял, что же экстраординарного надо увидеть в «Преследователе», чтоб отнестись к нему с подобающим вниманием? Что касается спектакля — похожие истории страдающих ничтожеств отыграны литературой и, в частности, драматургией по полной программе, от формата бульварной мелодрамы в духе «Костюмера» Харвуда до куда более изощренного «Контрабаса» Зюскинда или, тоже в варианте «моно-«, только упрощенном, уцененном — «Аккомпаниатора» Митуа. Первоисточник Кортасара по структуре все-таки сложнее, повествование там насыщено событиями и персонажами, а камерный спектакль получился, на мой взгляд, технически, стилистически отточенным этюдом, для чего и 55 минут — многовато будет.