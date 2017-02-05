«По снегу… Колымские рассказы» В.Шаламова в театре «Сфера», реж. Мария Аврамкова

Удалось посмотреть спектакль на дневном прогоне, и это уже большое дело, однако не претендующая на театральную революцию скромная постановка с актерской режиссурой воздействует неожиданно сильно, во многом, конечно, за счет текстов Шаламова, но не только. Марию Аврамкову я видел в спектаклях «Сферы», а кроме того, в замечательной «Аркадии» Стоппарда.

Здесь ее режиссерская работа при скупости средств и приемов точна, а главное, очень удачно выстроена драматургическая композиция. Проза Шаламова — емкая, лаконичная, жесткая, шаламовское слово настолько «концентрированное», что для инсценировок, казалось бы, материал не слишком благодатный. Между тем в спектакле удается соединить лирический голос автора с повествовательными, сюжетными, драматическими эпизодами таким образом, что не возникает ощущения «набора концертных номеров», а последовательность рассказов складывается в полноценное, связное действие. Находится место даже юмору, аккуратно дозированному гротеску (в эпизодах «Инжектор» и «Мой процесс»), но без малейшего крена в балаган, и спекуляций в эстрадном духе даже там, где они прям-таки напрашиваются (вроде реплики «заключенные доносов не пишут, доносы пишут Кривицкий и Заславский» — из «Моего процесса») режиссер избегает, если в зале кто-то позволяет себе смешок, то это уж на его совести.

Зачином композиции служит рассказ «По снегу», вынесенный и в название спектакля: черные фигуры, встреча с женщиной заключенных, которые не видели женщин долгое время — так возникает обобщенный женский образ, в разных составах воплощаемый актрисами Екатериной Ишимцевой или Мариной Заболоцкой, представленных различными ипостасями, в большей или меньшей степени индивидуализированными (сообщающая письмом о разводе жена Серафима из одноименной новеллы, вернувшаяся из Японии на «родину» и получившая 25 лет лагерей рукодельница-эмигрантка Маруся Крюкова из «Галстука») проходящий через всю композицию. Актеры передвигают табуретки, на экране мелькают слайды (портрет Мандельштама, иллюстрирующий рассказ «Шерри-бренди», фотографии самого Шаламова, картинки заснеженной пустоши, обрамляющие действие картинки сегодняшней Москвы с ее уродливым «праздничным» декором), несколько неловкие пластические ремарки сопровождаются музыкой Баха и Генделя, а то и хором евреев из «Набукко», что, допустим, простовато и прямолинейно — но в целом спектакль оставляет ощущение серьезного, вдумчивого обращения режиссера с прозой Шаламова.

В каких-то случаях оказывается достаточно обыкновенного, классического монолога — как, например, в новелле «Шерри-бренди», но и здесь Дмитрию Бероеву за счет изменений интонаций, темпа речи удается зримо показать, как возвращается и снова уходит из поэта жизнь. В других эпизодах повествование разыгрывается в форме драматических этюдов — как в «Серафиме» (с Павлом Гребенниковым в «заглавной» роли) или «Моем процессе» (с колоритным, чуть гротесковым следователем-Сергеем Рудзевичем). А иногда актеры просто, незатейливо передают друг другу ватник — и только что выступавший в роли следователя исполнитель в следующем эпизоде становится заключенным, или наоборот. В здешнем мире нет принципиального разделения и особой разницы между зэком, вольнонаемным, конвоиром и даже лагерным начальником, это пространство вне категорий закона, справедливости, морали. Но и через него пробивается, не погибает бесследно свободная от иллюзий авторская мысль, память, фантазия, а где-то и ирония.