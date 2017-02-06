Пиво как театральный напиток

«Пока наливается пиво» в Школе современной пьесы, Евгений Гришковец и Иосиф Райхельгауз, 2016

Пиво наливают только зрителям первого ряда. Все остальные лишь смотрят как наливается пиво. На сцене – бар, развёрнутый к зрительному залу внутренней стороной, видна вся его изнанка – пустые и полные бутылки, холодильник, общепитовский хлам. Гришковец – главный бармен, ещё тут работают барменша, стажёр и два музыканта. Гришковец заматерел, погрузнел, он уже не впадает в большую искренность, рассказывая, как он съел собаку, он делится со стажёром своими наблюдениями – «зачем люди приходят в бар, ведь дома выпить дешевле и безопасней», и профессиональными барменскими секретами – «как сделать так, чтоб клиент и завтра, и ежедневно сюда, в этот бар приходил приходил» и т.п. Все эти барные байки-секреты носят алко-локальный характер – «что он думает и людях, разбавляющих дорогущий виски колой» и т.п. Но смотреть как наливают и пьют пиво – не скучно, как и в обычный бар, сюда приходят новые посетители, выпивают, разговаривают, зрители вместе с главным барменом подсматривают и подслушивают за ними, похоже на другой спектакль Гришковца & Райхельгауза в ШСП «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное», но там, из ресторанных сценок складывался какой-то жизненный калейдоскоп, и сами истории были пообъёмней и поинтересней. А тут в баре – всё мельче, и даже большие актёры (А.Петренко) не могут придать значимый масштаб этим локальным сценкам и историйкам. Да и пиво – всё же не театральный напиток.