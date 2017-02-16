Памяти Марии Седых

Мария Седых была одним из критиков, который меня очень поддержал на раннем этапе. Она тогда была редактором Литературной газеты (прогремела тогда ее острокритическая статья о Коляде в Современнике), и мы наивными студентами вместе с Аллой Шендеровой ходили к ней в редакцию — рядом с домом, где жила Наталья Крымова. И несколько моих текстов Мария Седых опубликовала. Один отвергла. Сказала: вы над этим текстом не мучались. Понимаете, надо мучаться над каждый текстом, переписывать, тяготиться, гореть в огне. Меня тогда эти слова поразили. И я перестал мучаться хотя бы от того, что мучаюсь над текстами. Раз такой большой критик мучается. Ласковая и строгая была.