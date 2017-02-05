Памяти Георгия Тараторкина

Кроме того, что Георгий Тараторкин был великолепным артистом, он был настоящим русским интеллигентом. Он всегда помнил тех, с кем общался, по имени. Он относился к молодым, даже к студентам, точно так же, как к VIP-персонам, и разговаривал с ними запросто, ласково, вовлекая в свой круг. Он улыбался встречному. И он уже любил тебя просто так, априори, просто потому, что ты — вместе с ним — занимаешься театром, его житейской страстью. Он говорил не всегда коротко и внятно, но говорил он умно и не безразлично. В нем горел сухой суровый огонь. Защищал художника и помогал художнику. И на сцене, и в кресле чиновника СТД РФ он был нужен и органичен. И это не были два человека, как это обычно бывает. Он не был перерожденцем, это было единство воли и мировоззрения. Редкое мужское обаяние, да что там, редкая сексуальность. Тараторкин был легендой сцены, он осознавал это и никогда не вел себя как легенда.