«Орфей» К.В.Глюка в Камерном театре им. Б.Покровского, реж. Михаил Кисляров, дир. Дмитрий Крюков

От оригинального названия оперы Глюка «Орфей и Эвридика» в редакции Берлиоза, созданной на основе сразу двух авторских версий, осталась лишь первая половина, имя легендарного героя, в партии которого, Берлиозом предназначенной для меццо-сопрано, блистала на парижской премьере 1859 года Полина Виардо. В спектакле Камерного музыкального театра главным, ну или по меньшей мере сквозным героем оказывается даже не Орфей, но Амур, режиссером, в свою очередь, тоже превратившийся в юную девицу, современную, но мыслями погруженную в прошлое: творческая девочка-художница в розовой пижамке и тапочках, мечтающая в наушниках у телевизора за книжкой мифов Древней Греции и выносящая свои фантазии в альбом для зарисовок.

Палитра и альбом, плюс книжка, телевизор и вдобавок еще наушники — уже, по-моему, перебор, но это мелочи, а вот компьютерная графика явно избыточна, от струн, лабиринтов и призраков к концу первого акта буквально рябит в глазах (видеохудожник Ян Калнберзин). Сами духи ада и души мертвых больше похожи по дизайну на монстров из голливудских кинокомиксов — но, вероятно, в воображении сегодняшней тинейджерши они именно так и должны выглядеть. За компанию с явившимся ей во плоти Орфеем рисовальщица с рюкзачком, из которого, обозначая начало «путешествия» с Орфеем в Аид, вырастают картонные крылышки, и с луком Амура (в форме лиры, между прочим, и не с одной тетивой, а с несколькими струнами — дизайн изысканный, но непрактичный: с трудом представляю, как из такого метить в людские сердца, легче пленять их мелодиями, хотя она пытается именно стрелы пускать) не в подземный мир нисходит, а выбирается через слуховые окна чердака на покатую крышу с трубой. Режиссер недвусмысленно намекает на ассоциации с Алисой в Стране Чудес и в Зазеркалье. Я попутно — в связи с крышей как раз — вспомнил еще и Карлсона. Да мало есть ли добрых хороших сказок! Концепция, очевидно не предполагающая радикального переосмысления либретто и парадоксальных находок на пересечении оперной партитуры и сценического действия, недвусмысленно наследует «Волшебной флейте» Покровского, увиденной отцом-основателем Камерного музыкального театра также как забавная и безобидная сказочная история, вычитанная детьми из книжки-раскладушки.

При этом, однако, «Волшебная флейта», если оставить в стороне масонские и любые метафорические подтексты, и самом деле может показаться веселой сказочкой, тогда как «Орфей» с его нисхождением в мир мертвых, как ни крути — сюжет глубоко печальный, даже с «счастливым» вариантом развязки. Вот и тут герои, одолев лучших в мире привидений, без потерь, несмотря риск снова и навсегда упустить Эвридику, собираются перед телевизором. В музыке Глюка, и в версии Берлиоза тоже, все-таки слишком много боли, страха, отчаяния — а тут выходит: пустяки, дело житейское. При этом оркестр Дмитрия Крюкова и хор работают для возможностей Камерного театра на высочайшем уровне. Солисты (Тамара Касумова-Амур, Виктория Преображенская-Орфей, присоединяющаяся к ним во втором акте Татьяна Конинская-Эвридика) тоже, в общем, молодцы, хотя за последнее время довольно много было возможностей услышать, как нужно и можно петь такую музыку — после чего открытый, форсированный звук в барочных ариях воспринимается… несколько непривычно по меньшей мере.