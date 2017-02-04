«Назову себя Гантенбайн» М.Фриша в Театре на Таганке, реж. Сергей Трифонов

Из трех главных романов Макса Фриша «Назову себя Гантенбайн» — позднейший, хотя создан на пике творческой карьеры и опубликован задолго до его кончины; вслед за «Гантенбайном» писатель выпускал — тоже нечасто и скупо — повести, документальную прозу, дневники, даже пьесы, при том что, театральное наследие Фриша, прославившегося изначально именно как драматург, явно уступает качеством прозаическому — но романов не издавал. Я начал читать Фриша — все что мог достать и что было на тот момент переведено (а переведено было почти все, Фриш же считался «другом Советского Союза») — в 1991-м, когда он умер, то есть очень давно. С «Гантенбайном» и другими его вещами не расставался и впоследствии, перечитывая, постоянно возвращаясь к ним мысленно — и хотя от первых восторгов сильно убыло, для меня Макс Фриш остается по старой памяти в числе любимых писателей, так что, к примеру, в Цюрихе я не поленился разыскать дом, где он прожил последние годы с последней женой (больше времени проводя в итальянском кантоне, с климатом получше и видами поживописнее), а в ночи метался, чтоб хотя бы снаружи глянуть на спроектированный им бассейн (Фриш же был архитектором по образованию и основной профессии).

Короче, пристрастным отношением к автору романа исчерпывались факторы, изначально обусловившие мой интерес к спектаклю. Желал бы я понять, чем обусловлен интерес к роману и его создателю Сергея Трифонова.

Сегодня Макс Фриш, некогда достаточно популярный и, в общем, модный литератор, считай что забыт, и если кто-то берется инсценировать его прозу — это факт явно неслучайный для дерзающего, а, надо полагать, давно и трепетно вынашиваемый замысел. На официальном сайте театра Трофимова называют ведущим актером Таганки, по возрасту он в сегодняшних таганских координатах практически ветеран сцены, и работой не был обделен при всех сменах руководства. В «Гантенбайне» он не только режиссер спектакля, где он играет сам главную и единственную мужскую роль, но также и автор инсценировки, которая, надо признать, в свете поставленных им перед собой задач удалась блестяще, без искажений и почти без декоративных излишеств отразив сюжетную полифонию первоисточника, сложность его композиционной структуры, хитросплетения повествовательных линий, в которых рассказчик примеряет на себя попеременно несколько образов-ролей; выбор, альтернативы и вариации потенциальных судеб героя-повествователя, его взаимоотношения с женщинами или, если угодно, с ипостасями единого женского образа, актрисой Лилей и медичкой Камиллой, которых в спектакле воплощают все-таки две разные актрисы, плюс вставная новелла, стилизованная «арабская сказка» про Али и Али, плюс символическая параллель с легендой о Филемоне и Бавкиде… — в драматургической композиции спектакля основные структурные элементы романа представлены и увязаны между собой на формальном уровне виртуозно, филигранно. А персонажи, в свою очередь, достойно воплощены Сергеем Трифоновым и двумя его партнершами по сцене, Галиной Володиной (Лиля) и Мирой Ардашевой (Камилла). Пространство, в которое помещено действие — по-моему я ничего не путаю — не эксклюзивное, эту водруженную на подиум будку-витрину с передней панелью из прозрачного пластика (сценография Екатерины Галактионовой) я, кажется, видел в рамках проекта «Репетиции» использованной по совершенно иному поводу, в эскизе на текст «Красной шапочки» Жоэля Помра, в репертуар Театра на Таганке не вошедшей почему-то (довольно любопытным мне показался тот эскиз). Но опять-таки для тех задач, которые решает режиссер, актер и драматург в одном лице, обстановка подходящая. Сомнения, а прямо сказать, и некоторый протест у меня вызывают как раз задачи, если я верно их из увиденного уяснил.

Герой романа «Назову себя Гантенбайн» меняет, отвергая одну за одной, роли, навязанные природой, а не в последнюю очередь и обществом, социально-экономических строем (из-за чего, как я сегодня я сознаю, от книжки полувековой давности несет затхлым марксистским душком — двадцать пять лет назад я его ощущал не столь отчетливо), примеряет на себя разные функции и статусы, перебирает и отбрасывает варианты, что касается и личных, романтических, любовных, супружеских отношений, и общественного положения. Герой Сергея Трифонова, вслед за романным прототипом, от имени некоего Свободы, предположительно чеха, играючи постреливает из пистолета, тут же отрекаясь от не приглянувшегося амплуа, а называя себя Гантенбайном, симулирует слепоту, и прикидываясь незрячим в черных очках, представляет свой роман, совместную жизнь с якобы известной актрисой Лилей, которую, например, уводит от того же Свободы, и в один прекрасный или не прекрасный момент спустя десять лет объявляет или не объявляет о своем обмане; а еще он — Эндерлин, который и не думает притворяться слепым, что дает самостоятельный, но частично перекрещивающийся с гантенбайновским вариант развития событий. Однако герой Фриша не просто тасует маски и поведенческие модели, он мучительно и безрезультатно стремиться избавиться от ролей, которых сам не выбирал, которые вынужден играть по обязанности. Как и у героев предыдущих двух романов Фриша, у Штиллера, у Фабера, его, Гантенбайна-Эндерлина-Свободы и т.д. стремление к воображаемой, фантастической альтернативе обусловлено фактической безальтернативностью существования, что и делает такое существование физически невыносимым. Герой Трифонова играет на сцене, получает удовольствие непосредственно от игры, без стеснения ловит театральный кайф.

«Назову себя режиссером» — говорит актер, выходя на сцену. Камиллу аттестует как помрежа по совместительству (причем Мира Ардашева в выходных данных постановки действительно значится помощником режиссера). Включается музыка, актер упоминает вскользь про «Вальсирующих» Блие, снятых много позже публикации «Гантенбайна» Фриша, и уточняет что «Вальсирующие» к «Гантенбайну» отношения не имеют. Дальнейшие «джазовые импровизации» не тему фабулы романа (кстати, жанровый подзаголовок на афише — «джем-сейшн для Камиллы») сопровождаются блюзовой фонограммой, и музыкальное оформление придает событиям, разыгранным актерским трио, характер чего-то легко-приятно-необязательного, возможного — но без необходимости. То, что у Фриша воспринимается и подается как мучительное давление среды (и социальной, и в более широком, экзистенциальном аспекте) на индивида и безуспешные потуги эту заданность преодолеть, здесь исходит от самого индивида и к его полному, зримому удовлетворению. Тема свободы и предопределения, желания и невозможности сделать ответственный выбор, переломить инерцию судьбы, вне религиозного контекста, в ключе экзистенциальном и философском, а отчасти и в социологическом — едва ли не центральная в зрелом творчестве Фриша, и всяко наиболее значимая. По крайней мере и из его пьес сегодня изредка востребованными оказываются те, что посвящены данной проблематике: «Санта Крус», «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Биография» наконец. Роман «Назову себя Гантенбайн» в иной форме, более изощренной с точки зрения нарративной техники, охватывает тот же комплекс мотивов. Но в спектакле Сергея Трифонова весь комплекс сводится к одному: к актеру, ловко жонглирующему масками.

Называя себя режиссером и неплохо справляясь с этой ролью, Сергей Трифонов остается актером, и не заморачиваясь мучениями многоликого романного прототипа, в своей инсценировке играет лицедея, ну если угодно — «человека актерствующего», так или иначе довольного собой и своей игрой любующегося. Неудивительно, что за полтора часа с копейками легкой джазовой походкой пробираясь через все вариации и вставные истории сюжета книги, под занавес герой без комплексов и затруднений, радостно открывает свою актерскую сущность, его партнерши, выходя на финал в одинаковых платьях (художник по костюмам Наталья Воинова), исполняют дуэтом блюзовую песенку, а наиболее удачливым зрителям подносят виски со льдом — я сидел в первом ряду и в кои-то веки мне тоже перепало, спасибо. Герой-актер говорит, что ему нравится жить, и очень убедительно говорит; хоть горшком его назови — в искренней убежденности, что жизнь прекрасна, нет повода сомневаться, и это в своем роде, допустим, симпатично, мило — как вариант. Но это, конечно, в чистом виде анти-Фриш. Я сегодня скептически оцениваю авторский пафос «Гантенбайна» (тем более «Хомо Фабера» и «Штиллера»), особенно что касается довлеющих над ним социальных воззрений писателя, дискредитированных и вышедших в тираж. Только уж если обращаться теперь к произведениям Макса Фриша — то не для того же, чтоб выборочно воспользовавшись материалом, вывернуть его содержательную суть наизнанку?