«Маниозис» А.Белоусова в «Электротеатре «Станиславский», реж. Александр Белоусов

На редкость внятно и доходчиво для такого типа проектов сформулирована аннотация к спектаклю:

Камерная опера Александра Белоусова – это музыкально-философское размышление на основе актуализированной идеи Бенедикта Спинозы о необходимом и добровольном единении людей на основе разума и всеобщей пользы. «Всего полезнее для людей – соединиться друг с другом в своем образе жизни и вступить в такие связи, которые удобнее всего могли бы сделать из всех одного, и вообще людям всего полезнее делать то, что способствует укреплению дружбы». (Спиноза. Этика, изложенная геометрическим способом. 1677 г.). В названии соединены слова mania и gnosis – «мания» и «познание». Либретто двухактной оперы построено таким образом, что через «матрешечную» историю писателя, из-под воли которого ускользает выдуманный им герой-протагонист, реализована идея познания через манию, какой бы она ни была. В первом акте романтично настроенный писатель-дебютант придумывает героя, но оказывается, что герой жил и до того, как его придумали. Герой начинает действовать наперекор замыслу автора, совершая поступки, соответствующие той или иной степени «маниозности» (сексуальной, гедонистической, шизофреничной и «мессианской»). В эротическом пылу он душит девушку, доставщицу пиццы, у себя в шкафу обнаруживает связанного по рукам и ногам драгдилера, пытает его (уже во втором акте), мстя за смерть от передозировки старшей сестры, в конце концов наносит увечье самому себе; дилер, видя это, умирает от перенапряжения. Финал делает всех едиными точно по Спинозе: разделяющие нас тела на самом деле не разделяют нас. Причиняя боль себе, ты причиняешь ее другому. Опера «Маниозис» отсылает к жанру Drama per musica, то есть к истокам оперы как таковой, не знавшей еще доминирования музыки. В музыкальной ткани есть аллюзии на вокальную полифоничную музыку Ренессанса (подобную многоголосиям Джованни Палестрина) и романтический язык Вагнера. Фоном для первого, романтично-наивного, акта служат звук стиральной машины, являющийся оркестром для происходящего, а также – звуки, извлекаемые из металлической бочки и стального саркофага. Во втором акте, начинающемся с отпевания юности писателя, на фоне кристально-прозрачного фортепиано происходит смешение основного – немецкого русского и латыни, в которое постепенно вторгаются чужеродные фонемы, «опыляющие» вокальные партии. Так тексты становятся музыкой. Черно-серое функциональное пространство сумрачного склада, придуманное художником Степаном Лукьяновым, превращается в пейзаж на фоне звездного неба. А костюмы-трешдримсы обеспокоенного сознания (художник Анастасия Нефедова) оттачивают игру с формой и содержанием.

Все так наглядно описано, что можно уже и не ходить! По факту, как ни странно, наиболее интересным, ну или во всяком случае полноценным в своем роде из всех составляющих «Маниозиса» мне показалась партитура, при том что обещанный шум стиральной машины вместо оркестра звучал мало и лишь в первой части представления, сменившись во второй шумом машины кофейной, а циркулярная пила и вовсе возникала где-то за сценой под самый конец — правда, в комплекте с извлечением звуков из электрогитары с помощью электродрели, что стало приятным сюрпризом и недополученное от стиральной машины с циркулярной пилой в значительной степени компенсировало. Ну и исполнители — молодцы, начиная с уже родного после «сверлийского цикла» тенора Сергея Малинина, там выступавшего за Сверлийского Принца, а здесь — за Автора, и в меньшей степени использовавшего возможности своего вокала, зато в большей — драматические и даже танцевальные способности, в последней сцене первой части демонстрируя вполне удачные для «непрофильного» артиста поддержки. Партнерша у него отличная и тоже «Сверлийцами» проверенная — сопрано Алена Парфенова (в очередь с ней заявлена Светлана Мамрешова из «Гоголь-центра», как и положено в опере, «Маниозис» работают разные составы), тут у нее роль двоякая, если не троякая: она, номинально обозначенная как Диотима, и декламирует «теоремы» из «Этики» Спинозы, учения об аффектах, и изображает в кульминационном эпизоде первой части разносчицу пиццы, безвинную жертву вышедшего из авторского повиновения Протагониста, а после перерыва (невыносимо длинного, но, видимо, по технической необходимости) предстает в образе «прекрасной дамы» в белом, в шляпе с вуалью, длиной напоминающей скорее фату, и продолжает воспроизводить «теоремы» — но, может быть, одновременно воплощая и «призрак» убитой? Убийца, переодевший после «проникновения с удушением» шорты с ультрамодных, отмеченных мощной латунной ширинкой, на черные фасоном попроще, находится тоже при них, и тоже продолжает свою немецкоязычную партию, расщепленную на фразы и самостоятельные фонемы. Отчасти благодаря языку в партии Протагониста-баритона (Алексей Коханов) обещанные реминисценции к камерной вокальной лирике немецкого романтизма слышатся вполне явственно, тогда как насчет «ренессансной полифонии» я бы с такой уверенностью не говорил — полифония, допустим, в наличии, и дуэты с трио очень неплохо сделаны композитором и пропеты певцами, но разве что на уровне каких-то формальных структур (и то…) там прослеживается сходство с музыкальной стариной.

Тем не менее слушать «Маниозис», причем именно в вокально-инструментальной, а не текстуальной его составляющей, при наличии минимальной привычке к такого сорта музыкальным перформансам довольно занятно. Гораздо больше вопросов к драматургии — насколько я понимаю, либретто «Маниозиса» предполагает наличие двух «сюжетных» планов. Один — условные, а проще — воображаемые взаимоотношения Автора (Малинина) с порождением его творческой фантазии Протагонистом (Коханов), выходящим из послушания и совершающим убийство, реальное или нет — я, признаться, не уловил. Второй план касается реальности самого Автора, который творит, похоже, под кайфом — персонаж, обозначенный как Драгдилер, «обнаруженный в шкафу», по всей видимости не желает продолжать поставки, и оказывается связанным. Но выполняя одновременно в спектакле функцию дирижера, музыкального руководителя, Дилер и стреноженный, обездвиженный, «привязанный к стулу», продолжает дирижировать с помощью металлической палочки-спицы. Помимо Драгдилера пятым действующим лицом выступает неупомянутый в аннотации, но заявленный в программке Жрец, он же концертмейстер (Кирилл Широков), управляющийся в первой части со стиральной машиной, а заодно и с детским миниатюрным электророялем, царапающий смычками по металлическому бачку — короче, «человек-оркестр», при том что и сам Автор-Сергей Малинин «пишет» стальным стилом по крышке «морозильного» ящик с таким скрежетом, что никакой циркулярки не надо, и дирижер-Драгдилер спокойно орудует дрелью по гитаре.

Ну да ведь и у Верди с сюжетами проблемы, так чего же пенять Белоусову. Вот только он на себя взял еще и функции режиссера — а это совсем зря. Удивительно, но кроме шуток, по музыке «Маниозис» намного оригинальнее, чем как зрелище, по мизансценам, да и просто по картинке. Для первой части художник Степан Лукьянов выстроил угол пирамиды из пластиковых ящиков — в один из «ударных» моментов в проем «пирамиды» высовывается Драгдилер с заклеенным ртом, он же потом после антракта еще долго будет мычать сквозь повязку нечто невнятно-ругательное. Но пирамида в результате перестановок превратиться в стену, благодаря табличкам на ящиках схожую с фантастическим архивом «вселенской библиотеки», уходящим вверх за пределы человеческого зрения. Между тем архитектура пространства обыграна слабо, а статике действа (в сравнении с теми же «Сверлийцами») не хватает самоиронии, да и вообще увеличить дозу юмора Белоусову не помешало бы. Хотя отдельные, проскакивающие между цитатами из Спинозы фольклорные присказки вроде «пятница-развратница» дают понять, что какая-никакая ирония создателям опуса присуща. Ну и фигурирующий в первой части плюшевый жираф, тоже с расстегивающейся «ширинкой»-молнией, с красной подкладкой изнутри, в расстегнутом виде прям-таки непристойный — просто прелесть, хочу такого для своего плюшевого зверинца.