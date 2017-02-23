«Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича, Самарская опера, реж. Г.Исаакян, дир. А.Анисимов

До прошлого года Самарский театр оперы и балета десятилетиями не доезжал до Москвы, а теперь показывает свои премьеры с труднообъяснимой регулярностью. Впрочем, если отталкиваться от прошлогодней «Пиковой дамы», то надо признать, что «Леди Макбет Мценского уезда» на порядок выше, это касается и музыкального качества, и в целом постановки. То ли Георгий Исаакян решил добровольно смирить свою фантазию, обычно не ограниченную ничем (и прежде всего вкусом), то ли на него местные давили, но постановочное решение внешне довольно скромное. Самый «броский» режиссерский ход — и тот связан не с персонажами, как ни странно, но с оркестром, вернее, с группой медных духовых, целым брасс-ансамблем, который в кульминационные моменты выходит прямо на авансцену, прикрывая утехи Катерины с Сергеем или еще более грешные, криминальные их дела; а в последнем акте духовики, размещенные по боковым ложам, в подсветке подыгрывают каторжанам каким-то уже совсем «трубным гласом» апокалиптическим.

В остальном — скромный, незамысловатый спектакль. Плоский фасад деревянного дома в глубине сцены, разъемный дощатый забор-трансформер, кровать, на которой мается Катерина Измайлова (художник — Вячеслав Окунев). Оркестр под управлением Анисимова порадовал больше, чем год назад на «Пиковой даме», хотя тоже, признаться, не слишком захватил, особенно поначалу: звучание достаточно ровное, аккуратное, но без столкновения «темных страстей», по настроению приближенное в чем-то ко второй, позднейшей лайт-версии оперы «Катерина Измайлова», что идет сейчас на сцене Большого в постановке Туминаса. И первые акты, там где любовное томление и проч. показались мне неубедительными, скучными — и по оркестру, и по персонажам.

Приглашенная на Катерину солистка Ирина Крикунова продемонстрировала приличный, в принципе, вокал, но она уже в возрасте, силы голоса перекрыть даже не самый громкий оркестр хватало не всегда, а томные телодвижения, предложенные артистке режиссером с чрезмерным запасом (она и на кровати, и непосредственно на сцене, и одна, и с партнером — все корчится, валяется…) вызывали, мягко говоря, смешанные чувства. Партнеру (Илья Говзич) тоже было неловко, но он по крайней мере для образа мужика-хищника по фактуре годен. Остальные персонажи доведены до гротеска, Зиновий Борисович так просто клоун (хотя вокально оказался неплох, ну да и партия небольшая), Борис Тимофеевич — совсем комичный старикашка, и когда призраком взывает к Катерине из ложи в бумажный рупор, выглядит смешно (к тому же Дмитрию Скорикову не всегда удавалось взаимодействовать с оркестром). А уж «нигилист» — гротеск в квадрате! Сатирической фигурой, без скидок на разгулявшихся ныне православных, вышел Поп у Рената Латыпова, и спет хорошо. Насколько я понимаю, тот же солист успевает петь Квартального! Кстати, когда квартальный в участке, получив от задрипанного мужичка (Анатолий Невдах, почти неслышный за оркестром) известие про труп в погребе, радостно вскочил на табуретку с возгласом «Прислал господь!», Александр Гаврилов один на весь зал зааплодировал — признаться, я не понял, в чем тут авторитетный книжник усмотрел «либеральную миссию», или ему просто понравилось, как певец лихо подпрыгивает? Не я один остался в недоумении, все кругом тоже оборачивались, других желающих разродиться в этот момент овациями не нашлось (ну или просто перед бабой своей выпендривался? тогда понятно). Но больше всего вызывала вопросов массовка — задействован огромный хор, а режиссер распорядился им бестолково. Артисты при переключениях света либо застывают в картинных позах, либо выстраиваются в шеренги и каре, либо ходят из кулисы в кулису (прежде всего обидно за эпизод пассакалии, ну совсем нелепо придуманный) — то есть о «народной жизни» речи нет (несмотря на отдельные бытовые детали и движения), а для «оперной условности» как это все вторично и убого, хорошо еще брасс-ансамбль время от времени выручает своими вставными номерами.

Между тем на удивление удачно, без претензий, но просто и точно, сделан Исаакяном четвертый акт, следующий причем лишь после небольшого технического перерыва (вместо обычного антракта) за третьим. Фасад дома уезжает вверх, панели «забора» переставляются, опускаются вертикальные доски — и пространство пересыльного пункта для каторжников готово, лаконично, но внятно и очень эффектно обозначено: слева — «женский» отсек, справа — мужской, между ними — охрана и затем в глубине сцены появляется «плот». Может быть четвертое действие самарского спектакля — вообще лучший из вариантов этой части оперы Шостаковича (включая обе редакции), который мне доводилось видеть, при том что постановка «Леди Макбет…» в «Геликоне-отличная» и «Катерина Измайлова» Туминаса мне тоже кажется любопытной. Первые два акта (до перерыва), по-моему, проигрывают в целостности и осмысленности постановочного решения третьему (запоминающемуся красным свадебным платьем Катерины и рассадкой гостей на свадьбе «трибунами», как хора в концертном формате), тем более четвертому. Однако, против всех предубеждений, стоит отметить — в целом от Самарской оперы можно было ожидать (опять же в свете «Пиковой дамы» прошлогодней) чего-то менее качественного и выразительного, а театр привез вполне достойный внимания продукт, не сенсацию, но результат серьезной работы, заслуживающий уважения.