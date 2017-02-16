«Кармен» Ж.Бизе, Екатеринбургский театр оперы и балета, реж. Александр Титель, дир. Михаэль Гюттлер

Дудникова — лучшая!! И если не великая, то потому, что у «великих» все позади, а она-то на взлете, при этом пока еще в Москве ее можно слышать регулярно, и, пожалуйста, не только в московских стационарных постановках. На сцене МАМТа у Тителя больше двадцати лет идет своя «Кармен», тоже хорошая, но достаточно скромная, пережившая трудные, «пожарные» периоды театра.

Спектакль Екатеринбургской оперы, оформленный Владимиром Арефьевым, однозначно зрелищнее, хотя и не перегружен избыточными деталями. Каждый из четырех актов (третий и последний следуют без антракта, с техническим только перерывом) открывается пантомимической интермедией с тачками, увенчанными рогатыми головами быков — в соответствующей подсветке силуэты рабочих-«тореро» и «быков»-тачек» (сомнительная «фишка» из прежней, почти двадцатилетней давности «Кармен» Тителя-Арефьева в екатеринбургской постановке доведена до ума, хореография Эльвиры Гайфуллиной) выглядят необычайно стильно и отсылают к искусству испанских модернистов. Поскольку действие Титель, как он это делает не впервые, переносит в первую половину двадцатого века. Можно считать, что в годы Испанской республики или Гражданской войны, судя по последовательному усилению режиссером заложенных в либретто и партитуре милитаристских мотивов — но ненавязчивому, не слишком прямолинейному: в первом акте на сцене стоит броневик, в третьем «контрабандисты» в одинаковых «троцкистских» кожанках перевозят отнюдь не табак или, скажем, алкоголь, но ящики с оружием. Помимо броневика в первом акте появляется на сцене трамвайный вагон в натуральную величину, а в третьем такая же натуральная грузовая колесная фура. В четвертом трибуны зрителей корриды украшает репродукция живописного полотна с изображением быка (Гойя?)

Титель снова, как и в московской версии 1999 года, использует в спектакле оригинальные разговорные диалоги, которые уже при жизни автора были не в ходу, а сегодня и подавно стараются обойтись без них. В предыдущей постановке Большого театра, режиссера Дэвида Паунтни, попробовали их ввести, но они так все утяжеляли, что отказались уже на первых премьерных показах; в последней версии, Алексея Бородина, рисковать уже не стали. А у Тителя здесь они звучат абсолютно органично и не тормозят развитие событий, не «разжижают» музыкальную драматургию, но наоборот, делают спектакль — разумеется, прирастающий ими в хронометраже — еще динамичнее. Из-за них даже как-то по-новому можно взглянуть на отношения героев — к примеру, я впервые (при том что на самом деле эта деталь в опере всплывает не раз и не только в диалогах, которые обычно купируют) обратил внимание, что Хозе — наваррец, то есть северянин и, надо полагать, вообще баск, а учитывая, что Кармен — андалусийская цыганка, это значит, помимо всех прочих подоплек конфликта, от гендерного до классового, в сюжете заложен еще и культурно-национальный, причем Испания служит лишь фоном, антуражем для него. Мне немножко было жаль, что благодатная, хотя и, понимаю, скользкая (да и лежащая на поверхности) тема гражданской войны в лучшем случае косвенно обозначена, не развита в спектакле — уж очень мне хотелось бы видеть бы в героине Ксении Дудниковой больше аналогий с ее Марфой из «Хованщины», где женщина гибнет и губит мужчин не инстинктивно, но из фанатичной преданности идеи, убеждениям.

Впрочем, Кармен в этой постановке Тителя — тоже не роковая страстная красотка, сама она страстям подвержена в меньшей степени, а в большей ей нравится играть, повелительными жестами командовать сильными мужчинами, отвлекать их от сугубо «мужских» дел (вокруг нее сплошь военные, бандиты, тореро), ставить в прямом и переносном смысле на колени. Она и розу-то с самого начала хотела отдать другому, Хозе замешкался у нее под ногами случайно, и цветок она в него бросила с досады. У Дудниковой еще нет (и хочется думать, что не появится) «звездности», опыт и шик примадонны сочетается в ее работе с непосредственностью дебютантки. Поет она при безупречной вокализации с естественностью нормальной человеческой речи, это не оперные завывания с расчетом на овации и букеты, это — жизнь на сцене (на сцене музыкального театра так существовать еще сложнее, чем на драматической). Основной партнер Дудниковой по спектаклю в представленном составе — Липарит Аветисян — спел Хозе ровно, лирично, хотя без блеска, без харАктерной глубины и без особой драматической мощи. Александр Краснов в партии Эскамильо работал, кажется, на пределе голосовых возможностей — зато женская часть аудитории удовлетворенно отметила сходство его персонажа со Стасом Михайловым. А выступали, похоже, без подзвучки совсем!

Дирижер Михаэль Гюттлер, постоянно работающий с Свердловской оперой (я дважды, в Екатеринбурге и потом в Москве, слышал их с Тителем выдающегося «Бориса Годунова») на первых тактах увертюры напугал громогласным оркестром, но сразу успокоил и оркестр, и всех остальных — в музыкальном плане спектакль прошел исключительно аккуратно с точки зрения взаимодействия оркестра с солистами, ну может хор где-то и не успевал. Кстати, про хор — даже если он оказался и не самой сильной частью постановки, я для себя сакцентировал на нем внимание. В каждой из бесчисленных «Кармен» я выделяю то один, то другой музыкальный эпизод, на протяжении лет я воспринимал — субъективно — как ключевой, смыслообразующий момент то Хабанеру, то ансамбль из второго акта, то хор из четвертого, то сцену гадания, то цыганскую песню… В спектакле Свердловской оперы неожиданно и сразу, в первом же акте, меня зацепил эпизод с играющими в солдат детьми. Как и в случае с самой Кармен, с ее любовными играми, тут как будто лишь имитация и отваги, и дисциплины, и готовности голову сложить… — но ведь очевидно, и по спектаклю разбросаны приметы, что война или уже идет, или вот-вот начнется, настоящая, не учебная и не игровая; эти дети, шагающие шеренгами как бы «на изготовку» — они уже на войне. А между прочим — в детском хоре почти нет мальчиков, девочки и в юбочках, и в коротких штанишках ходят. И лучше не спрашивай, по ком звонит колокол.