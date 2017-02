Изгнание человека

Очень длинно, больше четырех часов, два антракта, три действия. Два первых действия – линейный рассказ от первого лица. История мигранта. На удивление мало драматургии. Судя по другим пьесам, Ивашкявичус изобретательный и изощренный автор, здесь он поначалу совершенно не опознается. На удивление мало режиссуры (Карбаускис тоже не опознается, «что» в спектакле намного важнее, чем «как», что рассказано важнее, чем как рассказано).

Действие происходит в Англии и линейность повествования можно принять как стилизацию классических английских романов 19-го века Диккенса (который прямо упоминается и даже предьявляется в спектакле вязанкой книг) или Теккерея. Подробное, последовательное жизнеописание молодого человека (Барри Линдон, Оливер Твист, Дэвид Кооперфильд) мытарства, встречи на жизненном пути, повороты судьбы, становление. Такие истории лучше читать глазами в книге, чем смотреть из зала. Можно задать самому себе подходящий ритм медленного чтения, усвоить подробности, вжиться в обстоятельства. А в спектакле очень многое просто не понятно, не слышно — вводная информация дана скороговоркой, да и дикция у многих актеров нечеткая, а обратно не перелистнешь, не перечитаешь. Интерес к таким историям чисто житейский – как герой попадает в обстоятельства, как выкручивается, где добывает средства к ежедневному существованию (пища, кров), как переходит из одного состояния в другое. Спектаклю очень не хватает внятности, подробности (а подробнее, значит дольше, а куда уж дольше…).

Выручает исполнитель главной роли (Вячеслав Ковалев) он тащит спотыкающееся действие на себе. Вот в его работе театральное «что» и театральное «как» занимают правильные места, «как» важнее, чем «что». Даже если непонятно, что он делает, видно как. Его энергию, его усилия, рывки просто таки физически ощущаешь. Бесспорная удача актера. И ведь эти усилия актера точно совпадают с усилиями его героя продраться через неблагоприятные обстоятельства, сквозь жизненную среду чужую, жесткую, враждебную к мигрантам. Глаза сверкают холодным огнем, даже когда лицо заплыло от побоев. Характер сильный, образ цельный – Ванька-Встанька. Есть в нем такое простое крестьянское упорство-упертость (и литовская и русская-северная).

Автор пьесы и режиссер литовцы, но ситуация взята универсальная (жители города Лондонас не различают мигрантов, что поляки или литовцы, что пакистанцы или занзибарцы — варвары) и развернута универсально, есть национальные особенности — нет национальной ограниченности. А зовут главного героя и вовсе символично – Бен Ивановс.

В актере и в персонаже есть драйв, неубиваемый восходящий поток.

Each morning I get up I die a little Can barely stand on my feet (Take a look at yourself) Take a look in the mirror and cry … I try and I try and I try

И тут опять можно вспомнить, что действие происходит в Англии, и этому драйву найден точный английский эквивалент уже музыкальный и из 20-го века – английская рок-музыка от “Immigrant Song” до «Somebode to love”. Напористый ритм Лед Зеппелин ведет на запад, а вокальный напор Фредди Меркюри заставляет подниматься снова и снова. Занзибарец Фредди – образцовый мигрант, он смог, он победил и оказался на самом верху. Его голос светит как маяк. Рок-музыка надстраивает над повествованием второй план, она начинает выводить частную историю на обобщение. Бен-Ковалев исполняет Bohemian Rhapsody с комментариями и это уже Скарамуш, Фигаро – настоящий, многослойный театр.

Но тут есть важный нюанс, отличающий Бена (героя спектакля) от Фредди и от Фигаро…

We come from the land of the ice and snow,

from the midnight sun where the hot springs blow.

The hammer of the gods will drive our ships to new lands,

to fight the horde, singing and crying: Valhalla, I am coming!

On we sweep with threshing oar,

Our only goal will be the western shore.