«Идиот» М.Вайнберга в Большом, реж. Евгений Арье, дир. Михал Клауза

Премьера в Большом волей-неволей отражает сразу два мощных театральных «тренда»: во-первых, зашкаливающее за грани разумного присутствие «Идиота» на московских театральных сценах (с поправкой, правда, на то, что богомоловский «Князь» безвременно исчез из репертуара, до «Спутника», где идет некая молодежно-экспериментальная версия, долетит редкая птица и даже я пока «не долетел», а про «Рыцаря бедного» в Щукинском институе мало кто слышал); и во-вторых, повальное увлечение после десятилетий почти забвения творчеством Мечислава (Моисея) Вайнберга — шутка ли, за последние пару недель это уже вторая премьера по Вайнбергу, ведь только что вышла «Пассажирка» в «Новой опере».

В отличие от «Пассажирки», написанной в конце 1960-х по заказу Большого, но сцены до недавней поры не видевшей, «Идиот», последняя завершенная опера Вайнберга, был поставлен при жизни автора в 1991-м в Камерном музыкальном театре им. Б.Покровского. И вероятно, там, в куда более скромном антураже, «Идиоту» было комфортнее. Спектакль Большого так или иначе должен соответствовать статусу заведения, и постановка Евгения Арье вне зависимости от исходных намерений режиссера и театра оказывается зрелищным «блокбастером».

Режиссерское мышление Арье, дважды инсценировавшего «Идиота» в драме, а ныне дебютирующего с этим сюжетом в опере — мощное и новаторское для своего времени, застряло в 1980-х, законсервировалось за годы его жизни в Израиле и по сегодняшним меркам неизбежно кажется архаичным, при всей возможной эффектности отдельных решений. Такая «старорежимность», где-то и с оглядкой, с опасением не переусердствовать, режиссуры соответствует музыкальной стилистике оперы, в чем и преимущество, и недостаток спектакля. Он масштабный, в нем легко перемещаются по сцене зеркальные стены (художник Семен Пастух — постоянный соавтор Евгения Арье по израильским и московским проектам), на заднике мелькает стилизованный ретро-фильм на будто бы подпорченной кинопленке (видеосценограф Ася Мухина), выезжают из глубины к просцениуму то вагонное купе в сцене знакомства Мышкина с Рогожиным, то рояль для именин Настасьи Филипповны. Валит бумажный снег и опускается с колосников панели из оргстекла, обозначающие зимний Петербург, по которому энергично, почти конвульсивно снует наряженная в «исторические» костюмы и шляпы-цилиндры массовка, а в интерьерных эпизодах шныряют на полусогнутых лакеи (режиссер по пластике Игорь Качаев). Черно-бело-красно-зеленый колорит «картинки» (за красный спектр «отвечает» красное платье именинницы Настасьи Филипповны и поздравительные букеты, за зеленое — разнокалиберные абажуры) весьма эффектно смотрится. Павловский эпизод в начале второго акта поражает изысканностью белых костюмов (от Галины Соловьевой) на гуляющих дачниках.

Богдан Волков голосом и фактурой идеально соответствует образу князя Мышкина, равно и Екатерина Морозова словно создана для Настасьи Филипповны. Не узнал в гриме и парике Петра Мигунова — имидж Рогожина настолько хрестоматийный, что артиста за ним не видно! Мне часто пеняют (допустим, небезосновательно) на проявления агрессивной геронтофобии, но Евгений Арье в понимании возрастных женских образов «Идиота» продвинулся дальше по тому же пути. У него генеральша Епанчина, не вылезая из инвалидной каталки (Мышкин так и норовит подсесть к ней на подлокотник!), превратилась в утрированный, близкий к комическому персонаж в целом отнюдь не богатого на юмор спектакля, к тому же еще и партия предназначена для контральто (вокальное воплощение Евгении Сегенюк, надо признать, безупречно). Того хлеще с мамашей Иволгиной — роль без пения, но в сцене у Иволгиных старушка присутствует, сидя на стуле и буквально вибрируя от недееспособности; а передо мной, как на грех, устроилась Елизаветъ Штайгер, так что я уже и сам невольно резонировал с той на сцене и этой в зале, как если бы пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли. Но это мелочи, частности. Вообще же ансамбль солистов, включая и номинально второстепенные партии — на высоте, и оркестр под управлением Михала Клаузы звучит отлично. Тем не менее, ну вот ей-богу, Мышкин из оперы Вайнберга оставляет впечатление унылого зануды — и менее всего повинен в том исполнитель, дирижер, режиссер или театр.

«Пассажирка» более выигрышна для театра за счет того, что, с одной стороны, в ней не утеряна связь (другой вопрос, плюс или минус это для оперной партитуры второй половины 20го века!) с традицией века 19-го, доходящей где-то до пародии в духе «пиф-паф, ой-ой-ой», то есть там у персонажей имеются яркие музыкальные характеристики, сольные номера, в том числе и стилизованные песни с этнографическим колоритом, а с другой, в «Пассажирке» Вайнберг более самостоятелен, оригинален как композитор, и в целом сочинение 1968-69 года соответствует нормам эпохи, а пробиться к публике ему не позволили исключительно ввиду «скользкой» лагерной темы, и сегодня оно интересно по меньшей мере как «незаслуженно забытый» раритет. «Идиот» по структуре — опера сугубо «современная», но для «современной» — по своему музыкальному языку в мерках рубежа 20-21-го веков глубоко архаичная, запоздавшая на много десятилетий даже к моменту создания, а с точки зрения сегодняшних стандартов подавно… благонамеренная академичная тягомотина.

В «Идиоте» порой обнаруживаются, опять-таки как дань 19-му веку — все-таки и роман в основе классический — отдельные элементы «традиции», преимущественно во втором действии, вроде стилизованного «романса» Аглаи на стихи о «рыцаре бедном» (но по музыке он так явно выламывается из партитуры, что реже ухо своей мелодизированной банальностью), или песни Рогожина «ай, талан мой талан» (несколько более выразительной, с аллюзией к городскому, а то и к бурлацкому фольклору). В музыке «именинной» картины проявляется сатирический гротеск — и тут сразу вспоминается ранний Шостакович, эпигоном которого называют Вайнберга его самые последовательные недоброжелатели. Трио точильщиков ножей (Вадим Бабичук, Марат Гали, Олесь Парицкий) возникает лейтмотивом как знак приближающегося приступа безумия у князя. Кстати, если первое действие спектакля венчает припадок, описанный достоевским во второй части романа, то в финал необычайно аккуратен и музыкально, и визуально: никакого трупа, Настасья Филипповна — как живая — смотрит с киноэкрана, а князь и Рогожин поют дуэт, пропадая в темноте, и ни припадка, ни появления свидетелей, ни эпилога… впрочем, и без того постановка длится почти три часа, а в изначальном авторском варианте чистой музыки было 208 минут, четыре акта, десять картин… Популяризация наследия Вайнберга — вполне достойное дело, и пусть будет больше исполнений, спектаклей, но, в конце концов, оперой больше или меньше, а в культурном обиходе Вайнберг все равно присутствует: «хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух…»