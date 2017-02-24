Где мои 18 лет!

«БЕЗОТЦОВЩИНА», Е.Дмитриева, ШКОЛА-СУДИЯ МХАТ, 2017г. (8)

Легко ли быть молодым? Нелегко. А легко ли быть ОЧЕНЬ молодым? Тоже нелегко, но весело. Опасно, но интересно.

Пьесу совсем молодого Антона Чехова сыграли молодо, весело, эротично. На программке подзаголовок – комедия написана автором в 18 лет. Программку я только в антракте купил, но и без нее обо всем догадался – правила игры были сразу понятны. Это именно игра, игра в сто пудов любви, юные актеры, юные персонажи – дети. В числе героев пьесы есть и отцы, но они тоже захвачены любовной лихорадкой, ведут себя как молодые, сверкают глазами, пускаются во все тяжкие (особенно хороша Екатерина Рогачкова в роли генеральши, в списке действующих лиц прямо указано –молодая вдова). Платонов (Евгений Кутянин) – силен и молод. Он выдерживает пуды любви, которые на него поочередно обрушивают партнерши, с трудом, но и с улыбкой, весело. Запутавшись в трех романах он пытается найти выход в четвертом. Все студенты работают весело, легко, играют. Весело работает и режиссер – лихо цитирует фронтальную мизансцену на стульях из «Вишневого сада» Персеваля.

Курс Евгения Писарева спасает (в моих глазах) репутацию Школы-студии. Оказывается, там еще учат играть на сцене, играть классическую драматургию, играть роли, разыгрывать лацци с обувью, а не только читать рэп и вербатим на фоне видеопроекции. В прошлом году видел, как они лихо сыграли «На дне» и вот еще одна удача и тоже с классической пьесой.