выцветший красный: «Дракон» Е.Шварца в МХТ, реж. Константин Богомолов

На вопросы просвещенных ценителей изящного в духе «Как там «Дракон» — фарш типа «Мукетеров» или что-нибудь в моем вкусе нипа «Чайки НВ?», ответить и при желании невозможно. «Дракон», хоть умещается меньше чем в два часа без антракта, очень разный, нарочито «неровный» по ритму, изнутри стилистически контрастный, и те, кого первая часть радует, остаются в уверенности, что вторая «все испортила», а тех, кого порадовала бы вторая, могут не пересидеть первую… Богомолов по обыкновению дразнит — «троллит», как сейчас говорят — тех и других, причем начинает загодя, уже анонсом на сайте:

Спектакль по знаменитой пьесе Шварца «Дракон».

Не о власти. Не о любви. Не о деньгах.

Но о том, что

— розовый цвет страшнее черного,

— а ночь яснее дня;

— что безумие — самый разумный выбор, когда ничего нельзя поделать…

— что одна голова — хорошо, а три — плохо,

— что all u need is love,

— что love is all u need,

— что никто не знает зачем и кому это нужно…

А главное:

лучшее украшение девушек — это скромность и прозрачное платье.

Итого:

лучшие песни

зажигательные танцы

великолепные актеры

невероятная искренность

пугающая откровенность

тончайшая саркастичность

в новом спектакле «ДРАКОН».