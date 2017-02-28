Догвиль-ТЮЗ

«ДОГВИЛЬ», А.Мерц-Райков, ТЕАТР-ТЕАТР, Пермь, 2016г. (1)

Видеопроекция на заднике, монологи у микрофонов, живые музыканты, засценический финал. А под модной театральной оболочкой самый замшелый, провинциальный, догвильский ТЮЗ – взволнованные голоса актеров, железобетонные нравообличения. Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом.

Эх, трудно быть театральным богом в Перми. Сиди на цепи и культурно обслуживай пермяков, а хочется взять пистолет и палить в зал, палить…