идеальный муж: «Амфитрион» Ж.-Б.Мольера в «Мастерской Фоменко», реж. Кристоф Рок

Иллюзий по поводу Рока у меня не было — несколько лет назад Комеди Франсэз показывала на Чеховфесте «Женитьбу Фигаро» в его постановке, где все мухи передохли уже на первом действии (второе, правда, было малость повеселее — но уже для тех, кто дожил).

С «Амфитрионом», казалось бы, полегче в том плане, что он идет без антракта и длится меньше двух часов — но все равно я примерно представлял себе, как это будет выглядеть. И с уверенностью надеялся увидеть Константина Богомолова в «Идеальном муже», где тот временно подменял Максима Матвеева. Неожиданно выяснилось, что Матвеев вернулся и играет отца Артемия вместо Богомолова сам, причем и в будущем тоже. На «Амфитриона» я срочно собрался от огорчения, которое только усилилось в результате наблюдения из первого ряда (совместно с Лисой, Хоровиком, Рыжей Людой, Вонючим Летуновым, бабкой Фирой, слепоглухой бабкой Тамарой и другими видными «маленькими любителями искусства», поддерживающими интерес к сценическому действу за счет запаса сушек), как прекрасные, известные и местами любимые актеры, а в особенности актрисы, из последних сил участвуют в представлении пошиба заводской самодеятельности. Днями ранее смотрел постановку Екатерины Зонненштраль по Достоевскому «Чужая жена и муж под кроватью» в Первой студии театра им. Вахтангова и отмечал, что для студенческой работы, а режиссер — второкурсница (!) Щуки — спектакль неплох, но не более того; однако в сравнении с тем типовым продуктом, что французская команда сотворила из своего родного классика Мольера при участии «первозванных» звезд «Мастерской Фоменко», студийный опус молодых вахтанговцев следовало бы признать мировым шедевром, мне даже совестно, что я недооценил щукинцев, уж если мэтры и звезды позволили себе «Амфитриона».

Главная «фишка» постановки — зеркальный задник. Находка (сценограф Орели Тома), видимо, считается столь оригинальной и удачной, что о ней даже в анонсах сообщают. Между тем для европейского, а в особенности франкоязычного театра, это давно уже общее место. Но тут проблема не в том, что прием не новый, а в том, как его использовать. Робер Лепаж, который благодаря такому же «зеркалу» в финале «Обратной стороны Луны» буквально парит в невесомости, и ощущение, что актер летает — хотя он всего лишь корчится, распластанный на сцене — абсолютное, к нему поводит вся драматургия, вся структура спектакля в целом — это одно. Точно такой же экран-зеркало в «Там, за дверью» Люка Персеваля выполняет скорее символическую, а не функциональную задачу — я не поклонник Персеваля, но прием уместный, признаю. И то же самое в «Триумфе любви» Галина Стоева на сцене Театра Наций — никчемная, не работающая ни на содержание, ни на зрелищность декоративная штука из комиссионки режиссерско-сценографических «решений», в результате — незабываемо занудное мероприятие, на пресс-показе которого у фотографов аппараты не поднимались, настолько это выглядело жалко. Кстати, Галин Стоев — постановщик тоже из обоймы Комеди Франсэз, так что совпадения неслучайные. Впрочем, по сравнению с несмотрибельным «Триумфом любви», пожалуй, «Амфитрион» поживее, да и покороче. Но и тут унылая бессмыслица торжествует.

В прологе «на небесах» Меркурий (Иван Верховых) и Ночь (Полина Кутепова) появляются сперва именно в отражении на зеркальной поверхности экрана — сами актеры до поры скрыты и лишь постепенно спускаются — буквально — с небес на землю в «люльке», для страховки еще и на тросах подцепленные. Далее на фоне того же зеркального задника, а в остальном посреди практически пустой сцены, не считая набора расставленных подсвечников, разыгрывается сюжет, заимствованный Мольером у Плавта. Явно тяжеловесный по нынешним понятиям перевод Валерия Брюсова артисты разбавляют нехитрыми приколами, каких погнушались бы и абитуриенты театральных вузов — запевают то «Аллонз анфан де ля патриа», то «Вуле ву куше авек муа се суар», в общем, смешение французского с нижегородским порой дает эффект, по крайней мере бабки на прогоне смеялись, хотя и не так, чтоб подавиться сушками, с умеренным энтузиазмом. Звучит также и басня Лафонтена «Волк и ягненок», дублированная в переложении Крылова — ее записала на фонограмму Мадлен Джабраилова, непосредственно в проекте не участвующая. Чтоб проявить готовность к театральному эксперименту не только на словах, но и на деле, гвардейцы последнего оплота русскаго национал-психологического репертуарного театра, каковым общепризнана «Мастерская Фоменко», способны пойти и дальше песенок с басенками — наконец-то можно увидеть, как фоменковский актер приспускает штаны и показывает жопу, ну не целиком, а только часть, да ведь не все сразу, однако начало положено, Бастилия пала.

Валятся разноцветные шарики, сыплются бумажки, дует вентилятор: вкупе с зеркалом удовольствий масса — а скука смертная. Актеры, само собой, беспрестанно носятся по залу, подсвечивая себе лица фонариками. Карэн Бадалов в роли комичного и дурковатого слуги Созия этюдным методом, но небезуспешно веселит народ. Андрею Казакову-Амфитриону и Владимиру Топцову-Юпитеру сложнее, один — царь, другой и вовсе — бог, а по сюжету комедии они — двойники, подменяющие друг друга, Юпитер под видом мужа является к Алкмене, тем временем Меркурий перевоплощается в царского слугу Созия, из чего возникает веселая неразбериха, пока царь ревнует жену к «самому себе» (то есть к Юпитеру, присвоившему внешность Амфитриона), а слуга получает тумаки от «самого себя» (то бишь от Меркурия в обличье Созия). Ну то есть должна возникать, потому что мэтров видеть в столь жалком царско-божественном амплуа ничуть не радостно, а напротив, грустно и обидно.

Основное же внимание режиссера концентрируется на женских образах. Видимо, и у Мольера Ночь в прологе играла та же актриса, что и Клеантиду, жену Созия — ради банальной экономии. Но Рок — не античный, а французский — задействует в постановке сразу двух сестер Кутеповых (чего не случалось много лет и это, потенциально, маленькая сенсация — увы, ни во что осмысленно не развивающаяся), мало того, Полина-Клеантида и Ксения-Алкмена иногда меняются ролями, париками, нарядами… Что это значит? Боги ведают, а режиссеру, похоже, просто забавным показалось лишний раз подчеркнуть, что все во всем отражается и двоится, небеса и земля, слуги и господа; фиванские военачальники (Рустэм Юскаев и Олег Любимов) тоже напоследок «удвоились»; если Рок и желал осознанно подбавить Мольеру рококошного «мариводажа» — пустой вышел номер.

Ближе к финалу Кристофом Роком сотоварищи (французская постановочная команда состоит из шести человек!) припасен еще один аттракцион с зеркалом — липкой лентой на площадке «вырисовывается» домик с трубой, в рисунке ползают по сцене неюные, на все способные и готовые блестящие актеры и актрисы, которым здесь делать больше нечего — а их отражения в наклоном экране как бы «ходят» в полный рост… И хотелось бы проникнуться весельем всей душой — а не получается, чувство неловкости побеждает. Герой античной трагедии сталкивался с Роком и в этом противостоянии погибал, но чтоб от Рока страдали персонажи комедии — это новаторство. Примерно из того же разряда, что и зеркальный задник, в котором артисты отражаются вместе с партером. Ну да кому и голая жопа со сцены — откровение; впрочем, если со сцены Мастерской Фоменко — то даже и для меня, пожалуй, сюрприз.