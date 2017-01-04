Здравствуй, 2017-й театральный!

«В ПАРИЖЕ», Г.Балпеисова, ТЕАТР им.ВАХТАНГОВА, 2016г. (9)

Начал театральный год там, куда чаще всего ходил в 2016 году – в театре Вахтангова. Список безусловных удач театра в прошлом году («Гроза», «Царь Эдип») пополнился еще одним спектаклем на новой сцене. В январе 2016 года его представили на режиссерской лаборатории Туминаса и с нового сезона включили в репертуар.

Композиция по рассказам Бунина, но это не «солнечный удар», это «короткое замыкание». Спектакль не солнечный, не дневной, не лирический, не атмосферный. Спектакль ночной, эксцентрический, электрический. Так Бунина еще не ставили. Так рассказы о любви еще не играли. Тут все искрит. Тихие разговорные эпизоды накапливают заряд и вдруг — Бах! Разряд, искры во все стороны, жест, движение, гротесковый темп немого синемА, преувеличенная манерность Вертинского.

В вахтанговский стиль и в стиль Туминаса такое режиссерское решение вписывается прекрасно. И молодые актеры вахтанговской школы тут в своей стихии, демонстрируют и шумную, двигательную внешнюю эксцентрику (Павел Попов) и тихую внутреннюю (Максим Севриновский). Есть проблемы со звуковым баллансом (фортепиано заглушает реплики), во всем остальном партитура исполнена виртуозно. Полюса сталкиваются, притягиваются и отталкиваются – мужское и женское, русское и парижское, богатство и бедность, Пушкин и Вертинский.

Острый пластический рисунок вовсе не мешает трогательным сценам. Театральная эксцентрика обостряет пронзительные трагические финалы первого действия (Полина Чернышова и Максим Севриновский) и второго действия (Полина Кузьминская и Владимир Шульев). В обеих парах очень гармонично распределены силы, генерал в первом рассказе и проститутка во втором солируют, их партнеры держатся в тени, чтобы получить слово в финале.

От любви танцуют бегемоты – так перевели в инсценировке французскую пословицу L’amour fait danser les ânes. «Танец бегемотов» — ключ к этой необычной постановке.