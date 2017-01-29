«Вся жизнь впереди» Э.Ажара в театре «С.А.Д.», реж. Виктор Алферов

Это далеко не первая инсценировка романа Эмиля Ажара. С конца 1980-х, когда прежде запрещенного и вовсе неизвестного в пределах СССР, происходящего из русскоязычных евреев-эмигрантов, во всем мире необычайно знаменитого и популярного французского писателя Ромена Гари (к этому времени уже покончившего с собой), несколько романов опубликовавшего под псевдонимом Эмиль Ажар, начали активно переводить и издавать, театры обращаются к его прозе — драматургии он не оставил — постоянно, и напрямую, и через посредников. К примеру, случай меня привел увидеть спектакль «Мадам Роза» по той же книге не где-нибудь, а в театре «Шалом», причем в «адаптации» Николая Коляды, где героиня, воспитывающая подростка, советовала ему смолоду «беречь жопу», поскольку «жопа — лицо мужчины», и все в таком духе, ну как обычно у Коляды бывает, вдохновляется ли он Шекспиром, Пушкиным или Чеховымю

В спектакле театра «С.А.Д.» такого нет, хотя здешняя инсценировка Валерия Ушакова тоже небезупречна в плане композиционной стройности и особой изощренностью не отличается. Использован простейший ход — интервью, и главный герой Мухаммед, если ласково — Момо, по сюжету еще мальчишка (в кульминационный момент ему фактически 14, а номинально 10), годы спустя рассказывает о прошлом; благодаря этому нехитрому приему в роли Момо без дополнительных средств изменения внешности выступает руководитель «С.А.Д.а», актер театра им. Вахтангова Кирилл Рубцов. Кроме него и девушки с гитарой, в кратких интермедиях-перебивках исполняющей под собственный аккомпанемент обрывки французских песенок из репертуара Пиаф и др., остальные персонажи утрированы за счет масок на лицах и измененного тембра голосов, а Мадам Роза, женщина сложной судьбы, за минимальную мзду принимающая на воспитание отпрысков проституток, превращена практически в «живую куклу». Это не мешает актрисе порой весьма бойко двигаться в поролоновых накладках, обмотанной тряпьем и с ядовитыми расцветками париках на голове — хореографом значится Андрей Меркурьев, он же работал над пластикой в симпатичном детском, вернее, «семейном» спектакле «С.А.Д.», позапрошлогодней премьере «Щелкунчик в стиле стимпанк», которую мне довелось посмотреть.

С тех пор «С.А.Д.» пополнил афишу еще одним названием «Шекспир. Ночь», туда я за год так и не успел дойти, но даже «Щелкунчик», где кукольная техника использовалась открыто (Слава Игнатов и Маша Литвинова ставили), с несколько бОльшим основанием оправдывал расшифровку аббревиатуры как «содружество артистов драмы» (если я ничего не путаю). Режиссер Виктор Алферов, много ставивший в «Практике», затем и на других площадках, проходит скорее по ведомству «постдраматического театра», во всяком случае психологизм, проработка характеров — не самая важная и сильная сторона его метода. И «Вся жизнь впереди», начинаясь как стилизованное «интервью», настраивает на тот же, доверительно-«документальный» тон. Вероятно, кричаще-гротесковый образ мадам Розы, каким он создан художником Дмитрием Разумовым (в первую очередь) и актрисой Ольгой Прихудайловой, по контрасту с таким «минимализмом» зачина должен работать с особой эмоциональной силой, но эстетические противоречия между режиссерским подходом к материалу и эстетикой оформления показались мне… не вполне продуктивными. А «дизайн» масок для артистов, выступающих за нескольких действующих лиц попеременно, и с чисто художественной точки зрения небесспорным.

Фигура мадам Розы, зависающая на подобии гамака, обмотанного разноцветными ленточками (и не захочешь, а безотносительно к театру «Шалом» вспомнишь про Коляду…), обмотанная и укутанная; с накладными ресницами и густым гримом на лице; передвигающаяся совершенно нечеловеческими способами, и непафосные, доверительные интонации рассказчика Момо, посвящающего ей свое «интервью» спустя долгое время, для меня в одно целое не сложились. Еще и потому, что у Гари, а особенно это присуще именно «ажаровским» романам, сентиментальность непременно оттеняется даже не иронией, но черным юмором и порой циничным сарказмом — на уровне не идеи, но стиля. При стилистических потерях, которые понес первоисточник в нынешней инсценировке, насмешливость автора пропала в неизбывной сентиментальности, так что жесткая, но в итоге трогательная история о любви и привязанности, одолевающей грубые житейские, природой и обществом навязанные законы (проблематика с национальной и религиозной подоплекой) выходит почти «святочной», утрачивает тот нерв, который и делает прозу Гари-Ажара увлекательной на протяжении десятилетий.