Вакса, гвозди и пёрышки

«СТАРАЯ ЗАЙЧИХА», Н.Коляда, КОЛЯДА-ТЕАТР, Екатеринбург, 2006г. (10)

Одноактная комедия «на двоих». Из жизни артистов. Самый маленький спектакль из серии Малого Коляды (то есть, постановок собственных пьес). Коляда-драматург и Коляда-режиссер в миниатюре (персонажи говорят цитатами из эстрадных песен, массовка танцует). Смотреть его надо конечно на малой сцене, такой, как в Боярских палатах. Когда сидишь совсем близко, актеры играют прямо в глаза (да я еще сидел по центру, да точно под камерой, актеры прямо на камеру играли и мне так много перепало). И вот какой парадокс — разноцветные парики на актерах массовки (а на мужчинах еще и платья с блестками) не условность подчеркивают, а ровно обратное – самый прямой реализм, натурализм напоказ (театр демонстрирует себя с максимальной откровенностью).

И так же работает грим. Грим – увеличительное стекло. И чем он грубее, тем сильнее увеличительный эффект. Грим нарочитый (вакса), плохо наложенный или плохо смытый, не прячет, не скрывает подлинное лицо, не подменяет человеческое лицо нарисованным театральным. Всё наоборот, он помогает открыться, снять защитную маску повседневного «выражения лица», помогает проявиться самым тонким движениям души. Какие глаза были у Зиминой и Федорова, какие подробные переживания были на лицах. В словах, в грубых диалогах-перебранках — лихой комедийный сюжет с обманом, открытая сентиментальная подоплека. Пьеса «хорошо_сделанная», все там сказано прямым текстом и «про театр» и «про два одиночества». Но эти двое так много сыграли из того, что там находится за словами.

Театральная земля круглая — если уйти «налево» (в сторону грима, париков, комедии и сентиментальности) максимально далеко, так далеко, насколько возможно, в самую голимую громкую и размалеванную попсу, то выйдешь с противоположной стороны, «справа», где сама чистая, тихая, последняя правда человеческих отношений.

Театр это железные гвозди (грубо сколочен) и разноцветные перышки (эфемерен и ярко размалеван). В спектакле обе эти субстанции предьявлены зрителю. И человека он показывает таким же. Контур из гвоздей – отвердевший колючий панцирь, а внутри мишура. Это модель не человека, трупа (массовка шутя-играя изображает похороны). И скоморох не человек, а кукла (идеальный скоморох – Петрушка, деревянная кукла со свистком). Актерская манера со временем затвердевает, актерские голоса становятся похожи на свистки. Каким образом такой грубый прибор может показать тонкие вещи? Есть в этом тайна театра. В пьесе она выражена в истории про визит странной женщины (история подлинная, взята из жизни драматурга и послужила толчком к написанию пьесы). В спектакле материализована в виде маленькой обувной ложечки, которую передают из руки в руки, от человека к человеку. Вот так и театр работает – пришел человек с улицы, передал писателю, писатель актеру, актер зрителю.