Вроде бы мысль проста. Но высказана замечательно. Миссия искусства — утверждение сложного.

Борис Юхананов в интервью «Снобу»: «Посмотрим, как развивается современная музыка. Главная позиция для современной музыки – это возвращение сложного. Я бы это проманифестировал. Сегодня людям необходимо возвращение сложного языка, сложного сопряжения тем, художественной ткани. Я манифестирую эту сложность и настаиваю на ней. Иначе искусство перестает отличаться от ему противоположного: от власти, от политики, от конъюнктурной болтовни, от вечного закона адаптации, которые кормят стремящегося к предельному идиотизму потребителя. В этом смысле сегодняшняя миссия искусства – утверждение сложного. При помощи встречи с неизвестным, подчас не до конца ему понятным, соблазненный этой сложностью зритель будет развиваться.»