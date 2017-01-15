Уроки немецкого

«ПИКОВАЯ ДАМА», Н.Коляда, КОЛЯДА-ТЕАТР, Екатеринбург, 2016г. (7)

Койка под балдахином. Балдахин – европейская, богатая оболочка, а под ней не широкое ложе, а железная кровать (железные спинки, железные пружины), три кровати умещаются по ширине. Нумерология «Пиковой дамы» содержит число три. Три – много, кровати в ряд, шеренга – казарма. Военный порядок, Германн – офицер. Немецкий порядок, орднунг, Ordnung muss sein, Германн – немец. Когда кроватная сетка поднимается вертикально, она становится решеткой, решетка Летнего сада — травестированный образ места действия. А потом она становится прутьями железной клетки, где бьется птица-душа. Кровать – одиночная камера. Гер-манн – один, Mann, das Man, человек, мужчина. А из белого постельного белья вдруг соткалась женщина, вечная женщина, старуха.

В этом спектакле очень интересно следить за превращениями предметов. Самые загадочные предметы – банки с водой. Банок очень много, они постоянно задействованы, их переставляют с места на место, поднимают, носят, с ними танцуют, выливают или выплескивают из них воду. Наконец Германн разбивает оземь банку – голову (убивает графиню). Но метафора так и остается мутно, неопределенной, пока банки не превратятся в церкви с куполами-луковками. И сразу же в сцене карточной игры луковки переставят верхушкой вниз, церквей не станет (азартная игра низменна, портит образ, указывающий в небо). Но выйдет женщина, споет последний романс («Нехотя вспомнишь и время былое,…глядя задумчиво в небо широкое») и вернет луковки обратно в правильное положение, корнями в воду, верхушкой в небо.

Исходный импульс рождается из оппозиции русское-немецкое. Русская стихия — хаос, безбрежность и бесформенность. Немецкий порядок – в доме и в жизни. У мужчин (богатство и самый простой путь к нему – знать три карты) и у женщин (тоже три «к», но это не русское «к» карты, а немецкое “k” — Kinder, Küche, Kirche). Русский язык текучий, немецкий язык рубленный. Русские романсы, немецкие марши (или монотонный Ach, du lieber Augustin, Augustin, Augustin). Русское вглядывается в немецкое, как в свое иное, как в идеально-ровное, правильное зеркало.

В спектакле четкий немецкий педантизм подавляет русскую стихию живой игры и особенно в первой части это выглядит школьными уроками, скучной долбежкой, излишним разжевыванием, повторением уже сказанного и показанного. Повторение мать учения, Repetitio est mater studiorum, Wiederholung ist die Mutter der Studien. Мать учения, но не театральной игры. Игра заявлена яркая, гротескная. Ягодин – Германн. Цвиткис – графиня. Игра актеров бесстрашная, но уж очень монотонная и однозначная, все в одну точку. Словарь-разговорник.

— Данке шён.

— Битте шён.

Второе действие смотрится с бОльшим интересом, спасает отрыв от конкретно-немецкого. Немецкое — это русская мода на немецкое. А потом на французское, а потом на итальянское. И Германн все меньше германец и все больше «Манн», человек. Ягодин начинает путать и смешивать языки. Кульминационную сцену с графиней (вплотную, голова к голове) проводит уже в совершенно другом речевом регистре, текст не немецкий и не русский, а пушкинский. А в финале он и вовсе играет больше телом, чем голосом. Актер, который может достигать и во многих спектаклях достигает очень высокой степени обобщения, и на этот раз сыграл атом, единичную душу человеческую вне рамок национального и даже вне рамок рационального.