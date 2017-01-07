«ДЕВЯТЬ», С.Виноградов, ГОГОLЦЕНТР, 2014г. (7)

Число «девять» в названии спектакля это сокращенное до первого слова название фильма «Девять дней одного года». Год – 1962-й.

Герои фильма – «новые люди» 60-х годов 20-го века, молодые «физики», первое послевоенное поколение. Автор фильма Михаила Ромм представляет совсем другое поколение, первое послереволюционное, но это тоже были «новые люди». Новые формы в искусстве, новые формы отношений между людьми, новая вера в светлое будущее. Что-то повторилось, что-то изменилось, социальную утопию сменила утопия научная. Главное было унаследовано — пафос «Время, вперед!», потому и состоялась реинкарнация кинорежиссера, заговорившего новым языком.

Таким образом, перекличка поколений была заложена в этот проект изначально и молодая команда ГогоLцентра (новые люди 10-х годов 21-го века, первое поколение после «геополитической катастрофы») включились в цепочку третьим звеном.

На третьем этапе эстафеты поколений побежали драматург Печейкин и режиссер Виноградов (тренер Кирилл Серебренников).

Попытка сыграть сегодня сюжет полувековой давности — это театральный эксперимент. И это тот случай, когда в театре, как в науке, отрицательный результат это тоже результат. Непременный успех таким экспериментальным проектам не может быть гарантирован, иначе это будет игрой в поддавки с заранее известным ответом.

Физик Куликов, которого в фильме сыграл Смоктуновский, а в спектакле Илья Ромашко, повторился почти без потерь. Это очень показательно. Он выглядит еще более успешным, в полном блеске успеха, словно вышел из тени. Физик Гусев, которого в фильме сыграл Баталов, а в спектакле Семен Штернберг, потерял самое главное. Он перестал быть героем, превратился в чудака, фрика. Из активного залога перешел в пассивный, страдательный. И это не менее показательно.

Третья сторона треугольника — Лёля (в фильме играла Татьяна Лаврова в спектакле Светлана Мамрешева). В нынешнем раскладе ей труднее сделать выбор в пользу Гусева, но она все равно его делает уже по другим мотивам. Более яркая Лаврова тянулась к более сильному, Мамрешева проще и по-женски жалеет более слабого.

пектакль намного скромнее фильма, чисто формального совершенства меньше стало. Фильм открывал и утверждал новые формы – пунктирный сюжет, отстраненную интонацию, технологический антураж завтрашнего дня – аэропорты, лаборатории. Спектакль воспроизводит уже утвержденные формы современного театра – свободный монтаж разнородных эпизодов, условное окружение главных героев, где актеры играют по несколько ролей. Фирменный прием Кирилла Серебренникова – музыканты на сцене.

Вот тут не могу не отметить работу музыкального трио и, особенно, интимное исполнение песни «Свободный вечер» («Шире круг»). Поют вполголоса, круг пока еще совсем узенький, первый маленький пятачок свободы. Раз в неделю, вечерком, после работы «потанцевать мы собрались», «пусть ноги поработают немного, пусть голова немного отдохнет».

Вечером голова отдыхает от серьезных тем, в 21 веке уже не извиняясь и не вполголоса. Но и серьезные темы изменились. Герои теперь говорят больше о биологии, чем о физике — о расшифровке ДНК, клонировании, генной инженерии, бессмертии. Но в этом уже не чувствуется большой веры, большого проекта. Вера стала маленькая, эгоистичная. Ирония съела пафос. Эту эстафетную палочку команда третьего этапа потеряла.

Но вот оборотная сторона пафоса «инженеров будущего» 30-х и 60-х годов — «слепая вера», нетерпимость к критике, оторванность утопии от реальности — оказалась унаследована и спектакль это показал самым явным образом. Очень показательна сцена дописанная драматургом – заседание комиссии «мракобесов», которые боятся вмешательства в геном человека. И герои, и авторы спектакля, и подавляющее большинство зрителей видит в этих возражениях одну только «контрреволюцию» (и нечего тут обсуждать).

Ну и анекдот про «русское поле» – вишенкой на торте. Он что называется в тему, его легко можно представить и в 30-е и в 60-е (вспомните реплику про репу из фильма «Застава Ильича») и сегодня в фейсбуке, и в устах Ромма и в устах Куликова (но не в устах Гусева — Алексея Баталова!). Очень хороший анекдот, точный и глубокий, вскрывающий суть. На этом и спотыкаются все три эстафетных этапа, все три поколения «новых людей», они не замечают существования русского поля наряду с электромагнитым.

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И еще немного нумерологии. Спектакль «Девять» можно рассматривать как третий этап эстафеты поколений, как четвёртый в ряду кинотеатральных проектов ГогольЦентра. А можно и как первый спектакль развернувший театр назад в СССР, на Родину, к корням. После фильмов Триера, Фассбиндера и Висконти обратились к советскому кино. Незадолго до премьеры «Девять» была еще «Елка у Ивановых» за тактом. Параллельно возникла в репертуаре линия переводящая русскую классику 19-го века в наши дни («Мертвые души», «Обыкновенная история», «Кому на Руси жить хорошо»).

И сегодня, в юбилейном 2017 году этот театр с изречениями советских театральных режиссеров на обнаженных кирпичных стенах Театра Транспорта превратился в современный хай-тек заповедник прошлого — советского и досоветского (ведь старые стены бывшего Театра им.Гоголя/Театра Транспорта еще дореволюционной постройки). Даже если они кого-то или что-то из советского хоронят, они тем самым продлевают ему жизнь, вспоминают о корнях и зрителю о них напоминают, восстанавливают связь времен и склеивают позвонки уже трех столетий — 19-го, 20-го и 21-го.