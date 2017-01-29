«Сверлийцы. Эпизод III» А.Сюмака в «Электротеатре «Станиславский», реж. Борис Юхананов

«Когда деньги встречаются с идеями, не остается ни денег, ни идей» — казалось бы, Юхананов стремится это им же сформулированное правило опровергнуть. В «сверлийской» идее есть много привлекательного, занимательного, забавного, хотя она еще более выиграла бы при следовании театральных эпизодов марафоном, пускай и суточным, но, что называется, в один присест — хочется же охватить «сериал» целиком, а организационно это непросто, при том что третий эпизод, самый короткий, длится всего-то около часа. Правда, есть и технические проблемы — первые два предполагают площадку, сжатую в глубину и вытянутую по горизонтали, а пространство третьей раскрыто в глубь площадки и зажато стенами с двух сторон, то есть потребовалась бы капитальная переустановка не только декораций, но и амфитеатра для публики.

Сидел в первом ряду по правую руку от композитора. Не впервые сталкиваюсь с творчеством Сюмака — например, в 2010-м слышал в концерте Вадима Холоденко и Елены Ревич его пьесу «Путешествие» для скрипки соло (играла, соответственно, одна Ревич). И в том же году Алексей Сюмак вместе с Теодором Курентзисом и Кириллом Серебренниковым делали «Реквием» к годовщине т.н. «победы» (впрочем, имелась в виду победа во Второй мировой войне).

Оба эти и некоторые другие памятные события делали для меня эпизод Сюмака одним из потенциально самых интересных в «сериале». И действительно, с одной стороны, по звучанию вроде бы разнообразнее, чем предыдущие два, но при этом если Курляндского и даже Филановского еще можно как-то представить в отрыве от сценического действа и видеоизображения, то Сюмака — вряд ли, тут саундтрек практически иллюстративен и лишь «оформляет» театральный перформанс, в котором особое место занимает видео. Три «сверлийских фильма», «частично живые», снял Александр Дулерайн-младший с юным интернационалом симпатичных односельчан по Роттердаму, и, собственно, сюжет эпизода, за исключением пролога, развивается преимущественно в них.

Пролог показывает, как Упырь (снова тот же бас Андрей Капланов, что во втором эпизоде выступал за Молчаливого Гондольера), просверлив до оргазма Бабку Попережку, Неслучившуюся Мамашу, Лядище тож (сопрано Алена Парфенова), породил Сверлийского Принца. Его «аватар» — последний Сверленыш, в роли которого тенор Сергей Малинин снова показывает чудеса современных вокальных техник. Пантомимический образ Кентавриссы, доставшийся Дарье Колпиковой, немногим выигрышнее ее же Русалки из второго эпизода, но по крайней мере сценка содержит свой сюжет — с Кружевницей, она же Бабка Попережка, та сидит в кафе, ее гламурная, только что отоварившаяся в бутиках «подруга» Кружевница заказывает «два говна и две мочи», а Кентаврисса, сама с пакетами из модных лавок, уточняет, что говно не будет: «хочу только мочу».

Вообще текст в третьем эпизоде, надо признать, куда как повеселее: сверло и сопутствующие ему процессы получают открыто эротическое, сексуальное истолкование, а космогонический гон отходит на задний план. «Целенаправленная бесцельность», «звук, застрявший в тишине» и т.п. — тоже не поэтические откровения, но ирония здесь более простодушная, и оттого ее спасительная действенность дает нужный эффект. На сцене, покрытой белым ворсом, из такого же ворса сделанные «стога», на главном и самом огромном стожке в глубине площадке восседает раззолоченный отец-Упырь, пока Кружевница с несметным числом сисек (напоминающая архаичную, доклассическую древнегреческую богиню) бегает среди стогов, а внутри цилиндра под ворсом прячется экран для «сверлийских фильмов». Спускающиеся с колосников сверла-жалюзи приятно украшают пространство и тоже вращаются. Вновь, оставшись без пары на этот раз, возникает из второй части сверлиец в костюмчике кентавра (розово-полосатая блуза, синие шорты) с бамбуковым шестом на голове. Короче, все тридцать три удовольствия в наличии, но все-таки текст либретто в третьем эпизоде — самый примечательный элемент, и вслушиваясь, а попутно вчитываясь в него (дублируется по-русски и по-английски на мониторах), вникаешь в сверлийский язык, он же эльфийский: