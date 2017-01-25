«Сверлийцы. Эпизод II» Б.Филановского в Электротеатре «Станиславский», реж. Борис Юхананов

я истекаю смыслом

прогнеца коромысло

Первую часть «сверлийской» оперной саги, на музыку Дмитрия Курляндского, мне довелось посмотреть больше четырех лет назад в помещении «Арт-плея», когда «Электротеатра» еще и в проекте не было:

http://users.livejournal.com/-arlekin-/2435985.html

А потом не успевал дойти на «продолжения». Впрочем, с одной стороны, части самостоятельны и самодостаточны, а с другой, даже внутри каждой, а не то что в структуре проекта, линейного развития, насколько я понимаю, не предполагается, во всяком случае таковое не принципиально ни для существования, ни для восприятия «сериала», тут имеет место не развитие, а «накопление» («нагромождение», вернее) материала, информации, образов.

При этом оказавшись в пространстве второго эпизода спустя годы, я сразу узнал и подиумы, и колеи между ними, «кентавров» в модных краснополосных тельняшках и синих шортиках, крутящих лебедки и тросами приводящими в движения платформы, видеозадник с инсталляцией, изображающей планетарный Иерусалим. Только здесь поначалу на город — град — земной обрушивается «проливной» метеоритный дождь, только ближе к концу первого акта «небо» проясняется. Герой второго эпизода — последний Сверленыш (тенор Сергей Малинин), в одиночестве коротающий время на кухне, завтракающий кофе и яйцами. Так что в фантастическую и космическую обстановку теперь вписаны элементы бытовые — холодильник, газовая плита, мойка, кухонный столик.

Действие начинается, как обычно, с фонограммы словесного псевдоэзотерического «профетического» юханановского гона, который перерастает в «гон» музыкальный, собственно «оперный», под управление дирижера Филиппа Чижевского. Партитура Курляндского сама по себе в прошлый раз меня увлекла больше, чем Филановского во второй части, зато у Филановского она плотнее вписана в скупой «экшн» и в его концепции, в том числе и сами автором — видеоинсталляция включает в себя фрагмент хроники репетиций композитора с режиссером.

Номинальная тема второго эпизода — сверлийская религиозность, сюжет, если можно его так обозначить (цитатой из текста либретто) — «от сверлийского к ивриту». На платформах ездят туда сюда гигантские неоновые древнееврейские буквы, а второй главный персонаж, обозначенный как «молчаливый гондольер» (бас Андрей Капланов действительно зачастую переходит на практически «беззвучную», даже с учетом усиления через микрофон, речитацию), выступает чем-то вроде «вселенского раввина», в длиннополой хасидской шляпе и с накладными пейсами ниже пояса, хотя как раз пояса-то у «гондольера» и нет, его туловище представляет из себя яйцевидной формы «копну» голубой пластиковой бахромы.

Ивритские знаки перемещаются на платформах вдоль подиумов, бытовые предметы вращаются вокруг своей оси, метеоритный дождь на видеоэкране стихает — в общем, помимо звукоряда есть и «картинка», на свой лад занимательная, только пара моментов (повторяющихся навязчиво дважды в первом акте и снова во втором) с пролетом нарисованных на компьютере птичек, в качестве голов которым приделаны фотопортреты Шаляпина, Нуреева, Солженицына, Дягилева, Бродского и, кажется, Филановского тоже — это даже если самоироничная, то все равно пошлятина. Остальное я воспринимаю лояльно и с любопытством ровно в той мере, в какой авторы не теряют самоиронии.

Прежде всего очередь это, касается, либреттиста и режиссера: текст хоровых и особенно сольных «партий» эпизода распадается на слоги и звуки, звуки, в свою очередь, растягиваются или сжимаются — для удобства приложены двуязычные, на русском и английском, субтитры. Но если формулировки типа «не вызывай весенних бесенят» легко сойдут за юмор в любом наукообразно-эзотерическо-поэтическом контексте, то от словосочетаний «струйные струны» лично я слегка цепенею — ну а куда деваться, как говорят сверлийцы, «душа не стружка», что правда, то правда.

Во втором акте квазииудейская риторика снова возникает под финал, а сперва еврейский антураж на видеозаднике сменяется отчасти арабским, ну или по крайней мусульманским, отчасти дальневосточным. Изо рта одной огромной нарисованной летучей рыбины в рот другой такой же под хоровой речитатив плывет на экране бегущая строка с цитатами из учебника сверлийской философии («внутреннее и внешнее веют друг в друга» и все в таком духе), сквозь барханы красного песка прорастают белые минареты, потом уходящие под синие воды. А на подиумах, освобожденных от предметов быта, и на платформах с торчащими из них плавниками «летучих рыб» тем временем разыгрывается пантомимический, с оговорками «хореографический», дуэт «сверлийской парочки» (Лина Лангнер и Павел Кравец) с бамбуковыми палками, напоминающий китайские единоборства, а символизирующий, вероятно, конфликт «инь» и «ян». Упражнения и танцы, признаться, быстро утомляют, но несколько запоздало все-таки разбавляются возвращением поющего «сверленыша» в компании не только «гондольера», но еще и «русалки» (неблагодарная роль выпала актрисе Дарье Колпиковой) в густо стелящемся дыму.