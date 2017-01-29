«Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит» С.Сондхайма в театре на Таганке, реж. Алексей Франдетти

Мода на «иммерсивный театр», заданная дорогостоящими независимыми проектами, как это обычно бывает, перекидывается и на стационарные сцены. При том что в специально организованном под конкретный спектакль пространстве и в размещении зрителей «внутри» декораций ничего, по сути, нового нет, такого, чего не практиковали бы репертуарные драматические театры изредка, но на протяжении десятилетий. Художник-постановщик «Суини Тодда» Евгений Терехов превратил зал театра на Таганке в пирожковую на Флит-стрит, разместив публику за столиками (хотя есть и обычные сидячие места по кругу, и традиционный балкон остался), в центр зала поставив круглый помост, ближе к балкону воздвигнув полусферу, обозначающую балкон дома судьи, где томится воспитанница, обреченная ему в невесты, и он же после антракта превращается в узилище для умалишенных, где девушку насильно держит опекун, а на обычной сценической площадке обустроив галерею с комнатой «над пирожковой» — там, собственно, и разыгрывается большинство ключевых эпизодов. То, что персонажи и артисты ансамбля порой перемещаются между зрителями, добавляет действу некоторой живости, но вряд ли может поразить воображение — а следовательно, и мало кого оттолкнет: дело-то житейское, привыкли.

У Франдетти на разных площадках, кажется, по премьере в месяц выходит, если не чаще, это уже четвертая минимум с начала сезона, и все мюзиклы, мюзиклы. Но если в «Гордости и предубеждении» (остальных пока не видел) юмор и лирика смешаны в равных пропорциях, то «Суини Тодд» — история другого рода. Известная и благодаря фильму Тима Бертона, по-моему, совершенно замечательному, с блестящим Джонни Деппом в заглавной роли и также по уже существующему в Москве антрепризному «TODDу», который начинался с Горшком из группы «Король и Шут», после его безвременной смерти и ввода нового исполнителя прокат спектакля продолжился, я смотрел уже в обновленном составе. Правда, «TODD» — оригинальный музыкальный продукт, использующий от мюзикла Сондхайма лишь фабулу пьесы Хью Уиллера, а таганская постановка Франдетти создана на основе того же бродвейского хита, что и фильм Бертона. Музыкальный материал, надо сказать, непростой, и хотя Франдетти постоянно работает в драматических театрах, не всем исполнителям здесь удается справиться с вокальными партиями одинаково хорошо. У приглашенного на заглавную роль Петра Маркина очень красивый, интересный тембр голоса, но несмотря на фактурность и броский пластический грим, имитирующий ожог на лице, темперамента его герою, по-моему, не хватает. Как недостает колорита (неправильно оглядываться на Хелену Бонэм Картер, понимаю — но ведь и нельзя ее не вспомнить!) Александре Басовой для миссис Ловет, она и сквернословит без огонька. Александр Метелкин, играющий матроса Энтони, попутчика беглого каторжника Баркера-Тодда, влюбившегося в его осиротевшую после ссылки отца дочь Джоанну, наоборот, идеально смотрится в романтическом амплуа внешне, но артисту явно недостает певческих данных.

Вообще двойная проблема спектакля — не всегда удачный, порой откровенно корявый русскоязычный текст зонгов (авторы — Алексей Франдетти и Евгения Беркович, конечно, столкнулись с объективными препятствиями, ритм большинства номеров прихотлив, а лексике английской с ее короткими словами подобрать русскоязычный аналог без потери смысла и сохранении метрического размера стиха — надо постараться… однако на виду нынче примеры и более успешного решения подобных задач), с одной стороны, а с другой — во многих случаях недостатки дикции актеров, особенно досадно проявляющиеся, когда надо петь в быстром темпе, успевать за оркестром (инструменталистами под управлением Армена Погосяна), двигаться, в том числе и между публикой на вращающихся стульях.

Вместе с тем я для себя отметил очевидные актерские достижения в образа второго плана: отличный травестийный мальчишка Тобби, зазывала от шарлатана Пирелли (Анастасия Захарова), позднее пригретый и загубленный миссис Ловет, сам Пирелли (Константин Любимов — жалко Пирелли убивают уже в первом акте и Любимов далее участвует лишь в ансамблевых сценах), поющий и играющий на уровне профессиональных актеров мюзикла исполнитель Судьи Терпина (Сергей Ушаков). Своих целей постановка, в общем, достигает — при немного утомительном первом акте она от начала до конца нормально смотрится, не раздражая, ненавязчиво вовлекает большую часть публики в действие самыми простейшими способами, и даже в довесок предлагает удобоваримую «мораль» в том духе, что месть губительна прежде всего для самого мстителя. Съедобная, короче, выпечка получилась, «с человечинкой» пирожок.