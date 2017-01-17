Старо-светское и ново-светское

«СТАРОСВЕТСКАЯ ЛЮБОВЬ», Н.Коляда, КОЛЯДА-ТЕАТР, Екатеринбург, 2016г. (9)

Пьеса Николая Коляды по «Старосветским помещикам» Гоголя. Я видел ее в постановке Валерия Фокина, помещиков играли Богдан Ступка и Лия Ахеджакова, Гоголя — Игорь Ясулович. Стиль Фокина был ожидаемо схематичный и сухой. А как пьесу поставит автор? Оказалось, совершенно против моих ожиданий.

Неожиданность №1

Спектакль маленький, очень короткий и простой. Самый короткий и самый простой из большой классической серии Коляда-театра. Обычно чрезмерная, избыточная режиссура Коляды на этот раз обернулась в свою противоположность. Это касается только сердцевины действия, собственно истории старосветских помещиков. Оболочка как раз ожидаема – колядки. Хор Коляда-театра и в Шекспире колядовал и в Пушкине, а здесь и сам бог велел. Поют и пляшут, парубки и дивчины, «Ты ж мне пидманула» и весь наш украинский колорит. «Украина колядует, колядует вся земля!» Скажете, банально? — А вот вам Наполеон на лыжах!

Хор колядует вокруг кровати, на ней лежат два человека. Они жили, а потом умерли. Вот и весь сюжет.

Неожиданность №2

Драматург ставит спектакль по собственной пьесе и обходится почти без текста. Если судить по тому, что слышно со сцены, собственно пьеса умещается на половине страницы. Несколько коротеньких диалогов. И перечисление ботанических терминов. Фразы многократно повторяются. От повторений слова превращаются в метки, в заклинания. В первоисточнике, у Гоголя такое богатство языка – почти ничего не осталось, отдельные словечки. И при этом смысл сохранен. Театрально чудо. Все оказалось сказано без слов.

Структура спектакля простейшая – три части: простая жизнь, рай земной, простая смерть.

Сначала – жизни мышья беготня, ночные полусонные мысли, обрывки дневной суеты, пустяшные тревоги, пустяшные разговоры. Очень долго это длится. Просто так или это такой специальный прием? Тогда для чего?

Для того чтобы наступило озарение. Вот в этой простоте — гармония, вот это и есть рай на земле. Спектакль, который топтался на месте, взлетает вдруг, ничего не предвещало. Просто вдруг вместо украинских песен зазвучал Чайковский, хор волшебным образом преобразился в кордебалет, а потом еще из люка панночка показалась. Волшебно и одновременно смешно и нелепо, трогательно.

Эта гармония обрывается тоже вдруг. И вот это уже совсем непонятно как сделано. Ничего не переключалось, актеры продолжали играть, слова какие-то повторялись. Актриса шла по сцене, потом встала в углу, отвернулась и на миг будто оцепенела. Лицом ничего не сыграла, может быть спиной. Почему то всё внимание в этот момент оказалось в том углу, на ней и в зале как-то в секунду всё стихло и помертвело. Это смерть пришла. Третья часть – простая смерть, сначала она, потом он.

Но не только эти двое, тут спектакль предсказуемо шедший к простому финалу приготовил зрителю самую большую неожиданность.

Неожиданность №3

Гоголь-оборотень. Гоголь ряженый. Гоголь фальшивый. Сначала маячил на заднем плане. Потом пару раз на авансцену выходил, что-то бормотал. Непонятно было, что от него ждать – просто иллюстрация? Но как-то совсем не похож, просто совсем мимо. Фактура плотная, лицо круглое, парик из подбора, женский. В роли Гоголя – Макушин. Кого назначили, тот и сыграл? Роль эпизодическая, без слов. Может его за что-то наказали?

А потом этот «Гоголь» приехал в гости к помещикам, стали они его потчевать, он и ноги на стол положил (ноги в ковбойских сапогах). Парик с головы случайно упал. Оказалось неслучайно, надевать обратно не стал, бросил. Современный человек, ново-светский, такой мордатый, чисто конкретный, из 21 века. Напялил на себя черный парик, попытался войти в эту историю. Примерил, да потом отбросил. Не получилось. И заговорил языком совсем не гоголевским. Не знаю, как в программке обозначено, но я бы назвал этого персонажа Не-Гоголь. Современная рамка для старосветской истории. Наглядный разрыв, полная несовместимость, отсутствие контакта.

Ворожцова и Колесов в главных ролях были ожидаемо хороши. Они очень подходят друг к другу. Ахеджакова и Ступка плохо сочетались. Ступка играл свое, играл широко, крупно, поверх текста. Он играл национальный характер. Он играл первым номером. Ахеджакова суетилась рядом, обаяние маленькой актрисы, любимицы публики – этого мало. Здесь первым номером играет Ворожцова. Предельно органичный, подробный и узнаваемый первый план (поток сознания хозяйки) и второй план, который у этой актрисы всегда есть (обобщенное, женское, трепет души). А у Колесова – несколько штрихов. Очень трогательно он ее называет — неопределенное, неуверенное ударение в имени Пульхерия, то ли на второй слог, то ли на третий. Эта произношение застревает в памяти. И слеза один раз сверкнула – это прямо в сердце попадает. И всё – и роль сделана.

А где же обещанная в названии любовь? Никакой любви не показано. Не-Гоголь говорит: какая это любовь? нет любви, привычка. А смерть есть. Умерла Пульхерия Ивановна. Умер Афанасий Иванович. Зачем? Зачем они жили? Что от них осталось? Этот третий тоже умрет, Не-Гоголь рядом с Пульхерией Ивановной стоит в проёме и оттуда машет. От старосветских помещиков осталось то, что было между ними. Это попало в книгу Гоголя, в спектакль Коляды. Можно взять и прочитать, сходить и увидеть, они оживут. А что останется от нас, новосветских? От него? От меня?